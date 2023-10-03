Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно звертати увагу на знаки

День, коли необхідно звертати увагу на знаки, які траплятимуться то тут, то там – вони мають велике значення.

За їхньою допомогою Всесвіт дасть зрозуміти, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації – головне, дослухатися до його порад. День також сприятливий для аналізу попереднього періоду життя і професійної діяльності – і не має значення, про що йдеться – про досягнення чи помилки, в будь-якому разі ми отримали цінний досвід, який стане у пригоді в майбутньому.

Овен

День, коли не варто вірити на слово не лише незнайомим, а й близьким людям: вони можуть ввести вас в оману – причому не обов'язково з корисливою метою: вони й самі можуть помилятися.

Телець

Від брехні – навіть якщо вам здасться, що вона переслідує благородну мету – необхідно відмовитися: вона може щонайменше поставити вас у незручне становище, а щонайбільше – зіпсує вашу репутацію.

Близнята

День, коли можуть активізуватися таємні чи очевидні недоброзичливці, на яких не варто звертати уваги: їхня злостивість не завдасть вам шкоди, тож небажано витрачати дорогоцінні нервові клітини.

Рак

Реалізацію важливих професійних проєктів бажано відкласти хоча б на кілька днів: сьогодні хорошй результат однаково отримати не вдасться, лише згаяєте час і сили даремно.

Лев

Не поспішайте оформляти важливі документи, особливо якщо вони стосуватимуться фінансових питань або оформлення нерухомості: найменшої друкарської помилки буде достатньо, щоб замість прибутку отримати збиток.

Діва

Від побачення з коханою людиною цього дня краще відмовитися – через відсутність порозуміння спілкування не залагодиться, тому від зустрічі залишиться вкрай неприємне враження.

Терези

За першої ж нагоди вирушайте на свіже повітря – якщо немає можливості погуляти в лісі, обмежтеся найближчим парком: таке проведення часу заспокоїть і покращити настрій.

Скорпіон

До уваги з боку представників протилежної статі, навіть якщо вона здасться нав'язливою, необхідно ставитися без роздратування: зрештою, люди не винні в тому, що ви їм подобаєтеся.

Стрілець

З лінощами та апатією, які можуть "накрити" вас від самого ранку, необхідно боротися, інакше ви можете безповоротно втратити весь день – щоб цього не сталося, знайдіть собі цікаву справу – вона вас "розбудить".

Козоріг

Якщо близька людина запідозрить вас у тому, що стосунки з нею ви хоча б частково використовуєте з корисливою метою, повернути її прихильність вам уже не вдасться, не варто до цього доводити.

Водолій

Спілкування з близькими – і не дуже – людьми навряд чи принесе вам сьогодні задоволення, тож краще провести сьогоднішній день на самоті – звісно, якщо робота дасть вам таку можливість.

Риби

Роздратування, яке ви відчуватимете стосовно інших людей, може викликати невдоволенням самими собою – вирішивши цю проблему, ви позбудетеся негативу в погляді на навколишній світ.

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