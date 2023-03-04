Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно діяти

Насамперед, звичайно ж, це стосується домашніх турбот, але в цей час також можна приступати до реалізації серйозних професійних проектів, причому чим грандіознішими вони будуть, тим більше шансів на їхнє успішне виконання. Починати роботу над ними необхідно з потужної "артпідготовки", якій і бажано присвятити цей день: перш ніж робити перший крок, необхідно проаналізувати всі вихідні дані, зробити з них висновки і лише потім діяти.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 березня для Овнів

Можливо, на вас сьогодні чекає не найприємніше відкриття: людина, яку ви звикли вважати своїм другом, виявиться зовсім не тим, за кого себе видавав: не поспішайте засмучуватися – навіть добре, що вона виявив себе.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 березня для Тельців

Максимум вільного часу сьогодні необхідно провести з дітьми: вони потребують вашої уваги, без якої, можливо, скоро зовсім відіб'ються від рук — не варто доводити до цього.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 березня для Близнюків

Не варто піддаватися ліні, яка долатиме вас з ранку і протягом усього дня: під її впливом ви можете втратити шанс зробити щось важливе – як у професійному, так і в господарському значенні.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 березня для Раків

День сприятливий для занять благодійністю: не пошкодуючи того, що зможете віддати нужденним, ви незабаром отримаєте компенсацію від вищих сил – закон бумерангу діє і в позитивному сенсі.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 березня

Поставивши собі за мету, займайтеся тільки нею і не відволікайтеся на другорядні справи: в результаті ви нічого не встигнете, і вам залишиться тільки шкодувати про бездарно витрачений час.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 березня для Дів.

За порадою до оточуючих сьогодні краще не звертатися: навіть найближчі люди не зможуть осягнути всієї тонкощі ситуації, що склалася, тому вибиратися з неї доведеться самостійно.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 березня для Терезів

Сьогодні вам – як ніколи – необхідно вміти говорити "ні": охочих домогтися чогось від вас попри ваші інтереси буде достатньо, але ніхто, крім вас, не зможе дати їм відсіч.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 березня для Скорпіонів

Постарайтеся якнайбільше часу провести на самоті – з книгою, чашкою кави або гарною музикою на програвачі: таким чином ви зможете насититися енергією на наступний тиждень.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 березня для Стрільців

До претензій, які може висловити вам близька людина, необхідно поставитися з розумінням: можливо, останнім часом ваші стосунки почали заходити в глухий кут – саме час спробувати налагодити їх.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 березня для Козерогів

Найкращий спосіб нейтралізувати негативну енергетику, яка накриватиме вас з самого ранку, — це спрямувати її в мирне — творче — русло, зайнявшись улюбленою справою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 березня для Водоліїв

Подолати численні спокуси цього дня допоможе сила волі, якщо ж ви її не задієте, не дивуйтесь тому, що згодом довго докорятимете себе за те, що не змогли встояти.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 березня для риб

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно стежити за тим, що ви кажете: необережні слова можуть образити когось із близьких вам людей, що призведе до серйозних проблем у стосунках.

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