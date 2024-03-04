Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку: день потужної позитивної енергетики

День потужної позитивної та творчої енергетики, яку потрібно використовувати для реалізації глобальних проєктів.

Можна також робити вчинки в особистому житті, на які раніше не вистачало сміливості – наприклад, освідчуватися коханій людині, робити пропозицію руки й серця, офіційно оформлювати стосунки. У вирішенні багатьох питань можна розраховувати на допомогу свого оточення – люди сьогодні налаштовані добросердно та охоче сприятимуть.

Овен

Складаються сприятливі умови для примирення з близькими людьми чи друзями, з якими ви останнім часом перебуваєте у стані конфлікту: сьогодні вони легко підуть вам назустріч.

Телець

Бажання ставитися до людей навколо зверхньо виявиться сильним, але зовсім невиправданим: приводів для такого ставлення у вас не буде, а ось зіпсувати стосунки з близькими зможете цілком.

Близнята

З професійним завданням – тим більше, що воно виявиться нескладним – необхідно "покінчити" в першій половині дня, а другу присвятити відпочинку – він дозволить накопичити сили на майбутнє.

Рак

Намагайтеся не осоромитися перед керівництвом: показавши себе з кращого боку, ви зможете розраховувати як на просування кар'єрними сходами, так і на матеріальне заохочення.

Лев

Зберегти гарний настрій, який сьогодні раз-по-раз може від вас вислизати, вдасться за допомогою улюбленої справи – обов'язково знайдіть для неї час, і на душі у вас буде легко і спокійно.

Діва

Складуться сприятливі умови для доведення до ладу справ, які свого часу були відкладені на потім і залежалися в "довгому ящику" – скористайтеся шансом закрити їх раз і назавжди.

Терези

До порад, які можуть давати вам сьогодні друзі та близькі, можна дослухатися, але ухвалювати рішення все ж доведеться самостійно – ніхто краще за вас не знає ваших життєвих обставин.

Скорпіон

Зі словами, спрямованими на адресу інших людей, треба бути обережними завжди, але цього дня – особливо: образивши когось, ви, зовсім того не бажаючи, ризикуєте нажити собі серйозного ворога.

Стрілець

Звертайте увагу на сигнали, які посилаються вам організмом: так, бажання з'їсти незвичний продукт свідчитиме про те, що вам не вистачає якогось вітаміну чи мінералу – потрібно поповнити його.

Козоріг

Суперечок з колегами, які не мають стосунку до безпосередньої роботи, необхідно уникати: на них піде левова частка моральних і фізичних сил, які необхідні для серйозніших справ.

Водолій

Будь-яку вашу проблему легко вирішать близькі друзі, тому не соромтеся звертатися до них з проханнями про це: нехай вас не бентежить той факт, що вам зараз нічим їм віддячити – зробите це пізніше.

Риби

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, тому можна не лише відкривати банківські рахунки та депозити, а й ризикувати, купуючи лотерейні квитки та роблячи ставки на спортивному тоталізаторі.

Читайте також: