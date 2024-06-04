Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку: день цілющої енергії

Обірвати її «нитку» може будь-який різкий вигук, необережна дія, недобрі думки – будь-якого прояву негативу сьогодні бажано уникати: він завдасть шкоди не так оточенню, як самій людині. Пріоритетні напрями, в яких сьогодні бажано діяти – робота та бізнес: тут можливі успіхи різної – як професійної, так і фінансової – властивості.

Овен

Виявляючи стриманість у спілкуванні з іншими – особливо неприємними – людьми, ви проходите своєрідне випробування, результати якого дадуть зрозуміти, наскільки ви готові вирішувати питання за участю оточення.

Телець

Від ризикованих жартів – особливо якщо вони адресовані конкретній людині – бажано відмовитися: затаївши образу, вона на тривалий час може стати для вас серйозною загрозою.

Близнята

Не варто наполягати на своїй правоті, якщо ви невпевнені в ній на всі сто відсотків: найімовірніше, істина буде не на вашому боці, а це означає, що ви опинитеся в незручному – або навіть смішному – становищі.

Рак

Численні контакти, дзвінки та спілкування на різних рівнях зроблять день активним і метушливим, але досягти поставленої мети не дозволить, оскільки необхідні для цього сили підуть у слова.

Лев

Не намагайтеся домогтися від коханої людини відповіді на своє запитання, щоб там не було: можливо, вам це і вдасться, але результат вас навряд чи потішить, тому краще залишити все, як є, і не копатися в минулому.

Діва

У взаєминах із близькими людьми не варто йти на принцип, домагаючись того, щоб рішення було ухвалено на ваших умовах – розумний компроміс ще нікому не заважав, особливо у особистих стосунках.

Терези

Підтримати гарний настрій, якого ви сьогодні особливо потребуватимете, допоможе усамітнення і зайняття улюбленою справою: намагайтеся виходити з дому лише у разі вкрай необхідності.

Скорпіон

Виконати – і перевиконати – свою робочу норму вдасться лише у разі повної концентрації на завданнях, які вирішити, інакше день мине марно.

Стрілець

Напруженість, яка супроводжуватиме вас від ранку, може негативно вплинути на стосунки з оточенням, тому бажано відмовитися від спілкування з ними – хоча б у першій половині дня.

Козоріг

Спілкування з рідними людьми – особливо старшого віку – принесе не лише приємні емоції, а й реальну користь: інформація, яку можна від них отримати, виявиться воістину безцінною.

Водолій

Відчувши, що вас щось дратує, хоча б ненадовго змініть атмосферу: наприклад, вирушіть на прогулянку до найближчого парку – через годину ви знову будете готові згорнути гори.

Риби

День сприятливий для будь-яких фінансових операцій, особливо якщо вони пов'язані з купівлею речей, про які ви давно мріяли: придбання виявиться вигідним та прослужить довгі роки.

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