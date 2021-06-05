Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку: день, який потрібно провести на самоті

День, який зірки рекомендують провести на самоті, і статус вихідного дня в цьому сенсі виявиться досить до речі.

Сьогодні не можна активно діяти, поспішати і нервувати — це позбавить останніх сил, які і так поступово закінчуються. Однак лінощі і апатія — теж неправильна лінія поведінки, необхідно знайти собі заняття, яке не забере багато енергії, але захопить і дозволить відволіктися від сумних думок.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 5 червня для Овнів

Небажано вступати в контакт із неприємними людьми: розмови погано позначаться на настрої, який і так буде прагнути до нуля, і водночас не принесуть ні користі, ні задоволення, якого ми очікуємо від спілкування.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 5 червня для Тельців

Не варто втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо ви будете водночас керуватися тільки благими намірами: вам обов'язково дадуть зрозуміти, що ви встряли не в свою справу.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 5 червня для Близнят

Замість того щоб, як і належить у вихідний день, просто лежати на дивані, віддаючись неробству, займіться чимось необтяжливим і приємним, що, тим не менш, відверне від сумних думок.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 5 червня для Раків

Небажано конфліктувати з близькою людиною — сьогодні будь-яка, навіть незначна, сварка може призвести до серйозних наслідків, які виявиться важко мінімізувати.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 5 червня для Левів

Щоб не нудьгувати, наведіть лад у шухлядах письмового столу і сукняних шафах — несподівано для себе ви виявите там масу непотрібних особисто вам речей, які можуть потішити друзів або знайомих.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 5 червня для Дів

Вирушаючи платити за комунальні платежі або просто на шопінг, пам'ятайте, що з грошима вам сьогодні необхідно поводитися обережно — надто велика ймовірність витратити зайве.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 5 червня для Терезів

День сприятливий для наведення ладу в квартирі: позбавляючись від зайвого, вам вдасться створити затишок, який зробить небажаною втечу з дому — навіть у сьогоднішній, вихідний, день.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 5 червня для Скорпіонів

Найгірше, що сьогодні можна зробити, — це почати давати поради людям, які їх у вас не питатимуть: не дивуйтеся, якщо в результаті нарветеся на гнівну відповідь.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 5 червня для Стрільців

Від активних дій, навіть якщо вони стосуються занять фізкультурою, сьогодні краще відмовитися — очікуваної користі вони все одно не принесуть, а от шкоди — в вигляді травм і розтягнень — хоч греблю гати.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 5 червня для Козорогів

Навіть таким невтомним трудоголікам, як ви, необхідно на час відмовитися від вирішення професійних питань і зосередитися на питаннях господарсько-побутових — вдома завжди є чим зайнятися.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 5 червня для Водоліїв

Найкращим відпочинком для вас сьогодні стане зміна роду діяльності: якщо розумову працю замінити фізичною і, відповідно, навпаки, можна не тільки добре провести час, а й відновити сили.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 5 червня для Риб

Дозвілля, яке з нагоди вихідного дня утворилося в вашому робочому графіку, необхідно присвятити аналізу власних вчинків останнього часу: ви легко виявите помилки і зможете їх ліквідувати.

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