Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли вигідно робити добрі справи

День, коли вигідно займатися благодійністю: вона принесе добро як тим, на кого спрямована, так і тим, від кого виходить.

У спілкуванні з людьми навколо можуть виникнути непорозуміння – не варто звертати на них уваги, і тим більше небажано робити з мухи слона, перетворюючи будь-яку дрібницю на привід для серйозного та тривалого конфлікту. Найбільш непродуктивне почуття сьогодні – жалість до себе: вона перемкне увагу і не дасть зробити навіть половину від запланованого.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 грудня для Овнів

Дехто з оточення може бути налаштований стосовно вас агресивно – можна навіть сказати, войовничим чином: не піддавайтеся на провокації – зберігайте спокійний стан духу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 грудня для Тельців

Не варто вірити на слово тим, хто хотітиме зганьбити у ваших очах близьку вам людину – почувши про неї щось неприємне, поставте собі одне запитання: яку мету переслідує той, хто говорить?

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 грудня для Близнят

Можливо, події сьогоднішнього дня здаватимуться вам не надто приємними – не поспішайте з висновками, цілком можливо, що вже завтра ви зміните свою думку з негативної на позитивну.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 грудня для Раків

Почавши працювати над якоюсь справою, намагайтеся не охолонути до неї до вечора: відмовившись від неї, ви втратите можливість продемонструвати "товар" – тобто, свої таланти і здібності – обличчям.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 грудня для Левів

Не соромтеся показувати близьким людям, наскільки сильно ви їх любите: можливо, останнім часом ви поводилися, м'яко кажучи, настільки стримано, що вони встигли засумніватися у ваших почуттях.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 грудня для Дів

Змініть вектор свого кохання й турботи з себе на навколишній світ: можливо, хтось із людей, що перебувають поруч – старенька сусідка або дитина з неблагополучної родини – потребують їх більше, ніж ви самі.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 грудня для Терезів

Не варто розпочинати реалізацію наполеонівських планів, складених напередодні: сьогодні потрібно розчистити для них стартовий майданчик – завершити вже розпочаті, але незавершені справи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 грудня для Скорпіонів

Помиріться з тими, кого образили, навіть якщо ви впевнені, що вони самі винні в тому, що сталося: з вас, як то кажуть, корона не впаде, а вони будуть вдячні за те, що ви знайшли в собі сили зробити крок назустріч.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 грудня для Стрільців

Виявляйте терпіння стосовно людей у своєму оточенні, особливо якщо йтиметься про тих, хто вам близький і дорогий: можливо, сьогодні вони будуть абсолютно нестерпними, але інших рідних у вас одаково немає.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 грудня для Козорогів

Якими б зайнятими ви не були, не відштовхуйте тих, хто звернеться до вас по тепло і співчуття: переступивши через небажання витрачати час на їхні проблеми, ви згодом подякуєте собі за співчутливість і чуйність.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 грудня для Водоліїв

Початок тижня – не час для відпочинку, але якщо ви відчуєте, що втомилися, просто змініть рід занять – наприклад, змініть розумову працю на фізичну, а через деякий час зробіть навпаки.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 грудня для Риб

Визначаючись із навантаженням на сьогоднішній день, вибирайте заняття, які вимагатимуть мінімум зусиль і напруження – так вам вдасться не втомитися і водночас нічого не зіпсувати.

Читайте також: