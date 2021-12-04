Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: день підвищеної дратівливості

Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку: день підвищеної дратівливості

День почнеться з підвищеної емоційності та дратівливості.

Але вже після обіду зміниться діловою активністю, яку зірки радять використовувати для активного відпочинку: занять спортом та прогулянок швидким кроком, що сприятливим чином позначиться на самопочутті. Необхідно приділити увагу дітям – особливо підліткам, щоб згодом не шкодувати про втрачені виховні можливості.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 грудня для Овнів

Якщо й у вихідний день зовсім не можна обійтися без роботи, бажано зосередитися на започаткованих раніше, але поки що не завершених справах, ставати до реалізації нових не варто – вони не заладнаються.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 грудня для Тельців

Побачення та зустрічі з друзями, незважаючи на вихідний, рекомендується перенести на інший день – відсутність порозуміння може стати причиною не лише дрібних сварок, а й серйозних суперечок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 грудня для Близнят

Яким би поганим не був настрій, у жодному разі не можна зривати його на навколишніх людях – ні сторонніх, що випадково підвернулися під руку, ні тим більше рідних, беззахисних перед вашою агресією.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 грудня для Раків

Від будь-яких розрахунків, навіть якщо йдеться лише про планування сімейного бюджету на наступний тиждень, цього дня краще відмовитися – велика ймовірність невеликої, але прикрої помилки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 грудня для Левів

Представникам знака, незалежно від статі, зірки рекомендують подбати про зміну іміджу — потрібно підготуватися до того, що найближчим часом їх часто зустрічатимуть винятково "за одягом".

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 грудня для Дів

Розумова діяльність цього дня очікуваних результатів не дасть, тому варто перемкнутися на фізичну – наприклад, затіяти генеральне прибирання або велике прання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 грудня для Терезів

Можливо, це прозвучить дивно, але сьогодні не варто вступати в конфлікти на боці слабких та ображених – за фактом вони можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 грудня для Скорпіонів

Вільний час цього дня зірки рекомендують витратити на користь здоров'ю – зайнятися спортом, відвідати басейн або просто погуляти на свіжому повітрі – у найближчому парку чи сквері.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 грудня для Стрільців

У жодному разі не можна дозволяти емоціям взяти гору над витримкою та здоровим глуздом, інакше на добрих і гарних стосунках з оточенням можна буде поставити хрест.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 грудня для Козорогів

Варто утриматися від двозначних жартів і критичних зауважень на адресу друзів і особливо близьких — вони можуть приховати образу і помститися в найнесподіваніший момент.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 грудня для Водоліїв

Не варто ухвалювати рішення про перехід на нову роботу — пропозиції, отримані сьогодні, можуть здатися вигідними тільки на перший погляд, за більш уважного вивчення виявиться підводне каміння.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 грудня для Риб

Хапаючись за всі домашні справи одразу, можна не зробити жодного, тому спочатку необхідно визначитися з пріоритетами і лише після цього – починати діяти.

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