Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: день добрих новин

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: день добрих новин

День кардинальних змін у всіх сферах життя та пов'язаних з ними давно очікуваних та дуже приємних новин.

Головний ворог, який сьогодні може завадити рухатися вперед – це легковажність, через неї важко буде зосередитись на ухваленні серйозних рішень та прорахувати всі аргументи «за» та «проти». Від прагнення відплатити людині, яка погано з нами вчинила, тією ж монетою – як зауважив один літературний персонаж, «помста висушує душу».

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 квітня для Овнів

День сприятливий для спілкування з рідними людьми, які останнім часом – як ніколи раніше – страждають від неуваги з вашого боку і, як наслідок, самотності – нехай вони відчують, що потрібні вам.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 квітня для Тельців

Зайві витрати сьогодні не вітаються – легко можна накупляти абсолютно непотрібні речі, викинувши гроші буквально на вітер, що за нинішніх часів, м'яко кажучи, небажано.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 квітня для Близнят

Звертайте увагу на знаки, які сьогодні надсилатиме вам Всесвіт: там, напевно, знайдеться відповідь на запитання, яке ви – поки що марно – намагаєтеся вирішити останнім часом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 квітня для Раків

Небажано брати – і давати – гроші у борг: як у першому, так і у другому випадку з його поверненням можуть виникнути непередбачувані проблеми, що навряд чи потішить вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 квітня для Левів

Не варто шукати винних у своїх власних помилках, які призвели до різноманітних проблем: навчіться брати відповідальність за свої вчинки на себе, і ваше життя почне змінюватись на краще.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 квітня для Дів

За якістю та свіжістю продуктів необхідно стежити завжди, але сьогодні – особливо, занадто великий ризик харчових отруєнь. З особливою обережністю необхідно ставитись до вживання ліків.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 квітня для Терезів

Небажано брати участь у будь-яких конфліктах, навіть якщо вам здаватиметься, що ви боретесь за благородну справу – все виявиться зовсім не так просто, як здасться вам на перший погляд.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 квітня для Скорпіонів

Будь-яку критику – як несправедливу, так і справедливу – сьогодні краще пропускати повз вуха: нічого, крім поганого настрою і, як наслідок, заниженої самооцінки вона вам не принесе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 квітня для Стрільців

Поради, які ви можете почути від незнайомих людей, треба, як кажуть у таких випадках, ділити на десять: в їхніх словах буде мало раціональних думок, тому не варто сприймати їх близько до серця.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 квітня для Козорогів

Велика ймовірність того, що керівництво змусить вас робити марну роботу, яку згодом скасує, тож не варто одразу хапатися за завдання, яке вам доручать – є сенс трохи почекати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 квітня для Водоліїв

Категоричним табу є поганий настрій, а зневіра й поготів – вона не лише є смертним гріхом, але й позбавляє бажання жити та працювати на повну силу, що для нашого часу є неприпустимим.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 квітня для Риб

Сьогодні вашої допомоги потребуватимуть друзі, яким обов'язково треба її надати, тоді й вони – в разі потреби – не залишать вас без своєї підтримки та участі.

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