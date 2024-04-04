Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли неможливе стане можливим

День, який – якоюсь мірою – можна вважати чарівним, оскільки він часто робить неможливе можливим.

Щоправда, для цього необхідно дотриматися однієї умови, яка для когось може здатися складною, а для когось – простою: не варто звалювати все на свої плечі, треба дати зіркам – або вищим силам, якщо так більше подобається – взяти участь у нашій долі: вони не помиляться і виконають саме ті бажання, які нам потрібні. У другій половині дня – добре, що на календарі фінал робочого тижня – необхідно приділити час літнім родичам: вони чекають від нас на тепло й увагу.

Овен

Вибираючи між духовною і матеріальною основою, зупиніться на першій: ви й так надто часто приділяєте час – і увагу – хлібу насущному, майже не думаючи про духовну їжу.

Телець

Чим би ви не збиралися сьогодні займатися – професійними чи домашніми справами, почніть зі складання хоча б приблизного плану – він допоможе уникнути безцільного й безглуздого витрачання енергії.

Близнята

Можливо, саме цього дня вам доведеться ухвалити непросте, але важливе рішення, яке стосується особистого життя: розставання з колись коханою, але яка припинила бути такою людиною було питанням часу.

Рак

Примирення зі старим другом, з яким вас тривалий час розділяла прикра й несправедлива сварка, стане можливим цього дня – головне, забути образи та зробити крок назустріч одне одному.

Лев

Вітаються будь-які роботи, які будуть спрямовані на благоустрій будинку чи квартири: якщо наразі немає можливості зробити повноцінний ремонт, потрібно хоча б переклеїти шпалери або освіжити фарбу.

Діва

Мета далеко не завжди виправдовує засоби – про це варто пам'ятати будь-коли, але сьогодні – особливо: зірки застерігають вас від слів і вчинків, за які згодом буде соромно.

Терези

Хто б не звернувся до вас по пораду, не відмовляйте, але й не давайте поспішних рекомендацій: спочатку добре зважте те, що хочете сказати, і лише потім озвучуйте свої думки.

Скорпіон

Благодійність на часі завжди, але цього дня – особливо: надана сьогодні навколишнім людям допомога набуде подвійної – а то й потрійної – сили, що найкращим чином позначиться і на самому благодійникові.

Стрілець

Відмовтеся від спілкування з токсичними людьми, які використовують будь-яку можливість, щоб "підживитися" вашою енергією – подумайте про те, що вам вона потрібна не менше або й навіть більше, ніж іншим.

Козоріг

Незважаючи на притаманний вам трудоголізм, сьогодні необхідно відмовитися від активної діяльності – відпочинок необхідний не лише для задоволення, але й для відновлення сил – на початку нового тижня вони вам знадобляться.

Водолій

Не намагайтеся впоратися з усіма справами самостійно – за потреби не лише можна, а й потрібно звертатися по допомогу до тих, хто може її надати – потім ви з ними порахуєтеся.

Риби

День необхідно присвятити близьким людям – друзям і родині: намагайтеся знайти час для того, щоб побути з ними – погуляти в парку, випити кави, поговорити, згадати минулі – звісно, прекрасні – часи.

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