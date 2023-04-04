Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно розслабитися та відпочити

День, коли не варто робити зайві рухи тіла — в метушні і поспіху не вдасться здійснити нічого розумного.

Активні дії успіху не принесуть, тому – якщо, звичайно, це виявиться можливим – треба розслабитися та відпочити. Сьогодні також варто уникати всього, що так чи так "приземляє" нас, і над матеріальними цінностями – хоча б у цей час – бажано віддавати перевагу духовним.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 квітня для Овнів

Сьогодні ви будете задоволені як собою, так і навколишнім світом: треба визнати, що підстава для такої гармонії у вас буде – будь-яка справа, за яку ви візьметеся, швидко налагодиться і принесе очікувані результати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 квітня для Тельців

Велика ймовірність того, що люди, які оточують вас, будуть свідомо йти на конфлікт: зірки радять "знешкодити" їх за допомогою почуття гумору або просто ігнорувати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 квітня для Близнят

Дратівливість, яку ви можете відчувати сьогодні, вимотує вас, позбавивши сил та енергії, необхідної для роботи, тому краще стримуватись і не звертати уваги на те, що не подобається.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 квітня для Раків

Поганий настрій, який може супроводжувати вас від самого ранку, буде викликаний станом Місяця, тому найважливіше – максимально мінімізувати його, найкраще, зайнявшись улюбленою справою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 квітнядля Левів

Намагайтеся спланувати день таким чином, щоб усі важливі справи встигнути завершити до обіду – після обіду друга половинка може вимагати приділити їй увагу та відмови не прийме.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 квітня для Дів

День категорично не підходить для рішучих кроків – вони на сто відсотків виявляться невдалими, тому старт важливого проєкту чи освідчення в коханні краще перенести на інший час.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 квітня для Терезів

Найголовніше сьогодні – утримувати душевну рівновагу та не допускати поганих побажань на адресу інших людей: якщо вам здасться, що ви зіткнулися з чимось неприємним, переключіть увагу на позитив.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 квітня для Скорпіонів

Присвятіть день виправленню припущених помилок – як професійних, так і особистих: якщо вам вдасться врахувати всі свої хиби, можна буде почати життя з чистого аркуша.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 квітня для Стрільців

Не давайте втягнути себе у вирішення чужих проблем – це може призвести до небажаних для вас результатів, коли ви несподівано для себе замість помічника перетворитеся на винного.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 квітня для Козорогів

Таким трудоголікам, як ви, складно буде відмовитися від роботи на користь відпочинку, тому, якщо буде зовсім несила, займіться наведенням ладу в будинку або згадайте про своє хобі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 квітня для Водоліїв

Необхідно дбайливо і відповідально поставитися до свого здоров'я: всіх справ однаково не переробиш, тому не варто працювати за двох – окрім перенапруженості, інших результатів такий режим не дасть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 квітня для Риб

Приділіть максимум уваги близькій людині – сьогодні їй особливо важливо відчути, що ви не тільки любите її, а й готові піклуватися про неї за будь-яких обставин.

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