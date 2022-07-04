Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергія битиме через край

Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли енергія битиме через край

День, коли у будь-якої – навіть найслабшої та наймлявішої – людини енергія битиме через край, надаючи сил – як фізичних, так і моральних.

Однак відчуття того, що будь-яке море по коліна, а будь-яке завдання – до снаги, виявиться оманливим: свої можливості необхідно ретельно прораховувати та дозувати, тоді їх вистачить на виконання запланованих завдань. Працювати можна як на своє, так і чуже благо.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 липня для Овнів

Будь-яке добро, зроблене вами сьогодні, дуже швидко повернеться сторицею, тож не варто бути стриманим у добрих справах – благодійність може бути дуже вигідним заняттям.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 липня для Тельців

Важливо стежити за кожним своїм словом: необережне висловлювання може негативно позначитися на ваших стосунках з близькими: якщо не хочете сварок, згадайте про те, що мовчання – золото.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 липня для Близнят

Будьте уважними до думок, які висловлюватиме хтось із ваших колег: велика ймовірність того, що ви почуєте воістину геніальну ідею, яка, якщо її втілили в життя, принесе вам гроші та славу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 липня для Раків

Незважаючи на притаманну представникам вашого знаку скромність, сьогодні треба забути про неї та показати керівництву свої таланти і здібності – для нього це буде відкриттям.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 липня для Левів

Агресивно налаштованих людей сьогодні – втім, як і завжди – необхідно обходити стороною: чого від них очікувати, не знають навіть вони самі, тому не варто наражати себе на небезпеку, в тому числі і фізичну.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 липня для Дів

Намагаючись переконати когось у своїй правоті, ретельно підбирайте не лише докази, а й слова: неточне визначення ваших намірів може завдати співрозмовникові серйозної моральної травми.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 липня для Терезів

Енергії, якою наділять вас цього дня зірки, вистачить на будь-які – навіть дуже складні – проєкти, але поспішати з ними не варто – спочатку потрібно ретельно підготуватися і лише потім ставати до роботи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 липня для Скорпіонів

День, коли небажано лінуватися: дозволивши собі розслабитися, ви ризикуєте втратити вдалі шанси досягти успіху в професійній діяльності, про що згодом шкодуватимете.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 липня для Стрільців

Не замишляйте нічого проти людей зі свого оточення, навіть якщо об'єктивно вони на це заслужили: вже завтра ви забажаєте відіграти все назад, та таке з об'єктивних причин виявиться неможливим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 липня для Козорогів

Оскільки будь-яке ваше слово сьогодні матиме матеріальну силу, спробуйте говорити лише те, що принесе благо – як вам, так і людям, які вас оточують.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 липня для Водоліїв

Сьогодні – втім, як і завжди – необхідно зіставляти свої бажання зі своїми ж можливостями: не варто претендувати на те, чого ви свідомо не можете досягти – нічого, крім розчарування, це вам не принесе.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 липня для Риб

Зірки радять вам звертати пильну увагу на знаки, які посилатиме Всесвіт – щоправда, розшифровувати їх потрібно буде з точністю до навпаки.

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