Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто починати нові справи

Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто починати нові справи

День несприятливий для початку нових справ — їх краще відкласти на інший, більш вдалий, час.

Енергії стає менше, накочує втома, тому потрібно завершувати проєкти, які вже розпочаті і чекають, коли в них буде поставлена фінальна крапка. Не варто брати на себе відповідальність за важливі справи, давати організму підвищене фізичне навантаження і обіцянки, у виконанні яких існують хоча б найменші сумніви.

Овен (21.03 — 20.04)

Гороскоп на 5 липня для Овнів

Сьогодні нічого не можна робити в поспіху — занадто велика ймовірність в такому ритмі упустити щось важливе або зробити помилку, яку згодом буде практично неможливо виправити.

Телець (21.04 — 21.05)

Гороскоп на 5 липня для Тельців

День сприятливий для роботи над помилками: сформовані сьогодні умови допоможуть подивитися на себе і своє життя збоку, а потім і виправити те, що було зроблено не так, викермувавши на правильну дорогу.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 5 липня для Близнят

З самого ранку ви будете відчувати непереборне бажання нічого не робити — навіть читати або дивитися телевізор буде ліньки, проте байдикувати не можна — знайдіть собі якесь необтяжливе заняття.

Рак (22.06 — 22.07)

Гороскоп на 5 липня для Раків

Можна — і треба — працювати над своїм іміджем: чому б не звернутися до стиліста і не змінити зовнішній вигляд нехай не кардинально, але значно: можливо, у вас почнеться нове життя.

Лев (23.07 — 21.08)

Гороскоп на 5 липня для Левів

Необхідно зайнятися очищенням простору навколо себе: можна — і треба — наводити лад у рахунках і ділових паперах, мити підлогу і сортувати речі в шафах, вибираючи і викидаючи непотрібні.

Діва (22.08 — 23.09)

Гороскоп на 5 липня для Дів

Не найкращий час для нарад і ділових переговорів — з партнерами і колегами навряд чи вдасться знайти спільну мову, тільки даремно витратите час, від підписання важливих паперів теж краще відмовитися.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 5 липня для Терезів

День — якщо не повністю, то хоча б частково — бажано присвятити собі: можна сходити в лазню або сауну, погуляти в найближчому парку, зустрітися з найкращою подругою і поговорити про все на світі.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Гороскоп на 5 липня для Скорпіонів

Від спілкування з оточенням, навіть друзями або близькими, цього дня краще відмовитися — найбезпечніша розмова може легко перерости в конфлікт, наслідки якого складно буде виправити.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Гороскоп на 5 липня для Стрільців

На роботі бажано приділити уваги справам, які деякий час тому були відкладені на безрік — сьогодні їхня черга прийшла, так що потрібно бажано не зволікати і взятися за роботу.

Козоріг (22.12 — 20.01)

Гороскоп на 5 липня для Козорогів

Сьогодні — як, втім, і в будь-який інший день — небажано втручатися в особисте життя інших людей, їм це може не сподобатися, тому краще звернути увагу на власні життєві обставини.

Водолій (21.01 — 18.02)

Гороскоп на 5 липня для Водоліїв

Лінощі будуть схиляти до відмови від будь-якої роботи, але це не найкращий вихід зі становища — зірки рекомендують змінити рід діяльності: так робота стане відпочинком, і навпаки.

Риби (19.02 — 20.03)

Гороскоп на 5 липня для Риб

Зірки застерігають вас від серйозних фінансових операцій — особливо небажано давати гроші в борг, насамперед якщо йтиметься про велику суму — з її поверненням можуть виникнути серйозні проблеми.

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