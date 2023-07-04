Гороскоп на 5 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли важливу роль відіграє минуле

День, коли важливу роль у нашому житті відіграватиме минуле – точніше, вчинки, які людина зробила за попередній часовий період.

"Нагорода" в цей час у будь-якому разі знайде свого "героя" – кожен отримає те, чого гідний: за добро віддячать добром, а за зло – злом. Поточний стан речей необхідно приймати як належний, а заразом зробити висновки про скоєні раніше помилки. Нинішній день – своєрідний урок, який необхідно засвоїти, щоб бути успішними надалі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 липня для Овнів

Бажання відпочити буде сьогодні настільки велике, що йому не вдасться протистояти, тому не варто цього робити – є сенс присвятити день чи хоча б його частину повноцінному відпочинку.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 липня для Тельців

Незважаючи на середину тижня, можна сміливо вирушати на шопінг: сьогодні вдасться придбати масу потрібних та якісних речей, які прослужать вам довго, з гарною знижкою чи по акції.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 липня для Близнят

Ви часто страждаєте від власної двоїстості, і сьогоднішній день – не виняток: несподівано для всіх ви можете почати заперечувати свою ж точку зору, чим поставите себе в незручне становище.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 липня для Раків

Вам необхідно звернути увагу на стан здоров'я: про серйозні проблеми, на щастя, наразі не йдеться, та якщо ви й надалі будете байдуже до себе ставитися, вони не змусять на себе довго чекати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 липня для Левів

Причиною сварки з друзями чи родичами може стати будь-яка дрібниця, а наслідки вона матиме найсерйозніші, тому від спілкування з тими, хто вам дорогий, цього дня краще відмовитися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 липня для Дів

День дасть вам можливість оцінити себе – і свої вчинки – збоку, і ви не лише не засмутитеся, а й, навпаки, залишитеся задоволеними враженням, яке справите самі на себе.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 липня для Терезів

Будьте уважні до людей навколо – вони мимохіть виявлять свою справжню суть їхнього до вас ставлення: можливо, той, хто намагався бути начебто другом, виявиться не таким вже й доброзичливим, і навпаки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 липня для Скорпіонів

Аналіз вашої професійної діяльності, зроблений цього дня, дасть змогу виявити плюси й мінуси, які існують у вашій роботі: ви цілком зможете посилити перші та ліквідувати другі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 липня для Стрільців

Секрет професійного успіху сьогодні – втім, як і завжди – докладний план, який дозволить не марнувати час і ресурси марно, а заодно дасть можливість гарно попрацювати.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 липня для Козорогів

Загалом лінощі вам не властиві, але сьогоднішній день стане винятком із правила: зірки радять вам не опиратися небажанню щось робити – якщо буде хоч якась можливість відпочити, треба нею скористатися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 липня для Водоліїв

Рішення щодо важливого професійного – або життєвого – питання доведеться ухвалювати самостійно: близькі люди та друзі навряд чи зможуть вам допомогти, оскільки не знають усіх нюансів ситуації, що склалася.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 липня для Риб

День сприятливий для рутинної – і навіть відверто нудної – роботи, наприклад, наведення ладу в документах, але її має хтось зробити, а кращого часу для цієї справи вам не знайти.

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