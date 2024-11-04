Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна допускати сумнівів у своїй правоті

День, протягом якого не можна допускати жодних – навіть мінімальних – сумнівів у власній правоті.

Причому це стосується не тільки професійної діяльності, а й взаємин з близькими людьми. Лише той, хто впевнений у своїх почуттях і хоче бути поруч з тим, кого кохає, таку можливість отримає, а от тим, хто сумнівається, розраховувати нема на що. Небажано також зраджувати свої принципи, хоч би яких сфер життя вони стосувалися: згодом про таку поступливість – а радше слабкість – доведеться пошкодувати.

Овен

Неякісні – й відверто несвіжі – продукти небезпечні завжди, але цього дня особливо небажані – наслідки їх вживання для організму будуть максимально негативними.

Телець

Не варто поспішати виконувати вказівку керівництва на першу його вимогу: велика ймовірність того, що вже за кілька годин воно передумає, а час і сили виявляться витраченими намарно.

Близнята

В жодному разі не можна ігнорувати сни нинішньої ночі: якими б складними й заплутаними вони вам не здалися, свій – особливий – сенс у них буде, тому треба звернути на них пильну увагу.

Рак

Час сприятливий для домашніх клопотів, які завжди налаштовують представників вашого знака на умиротворенння, і сьогоднішній день у цьому сенсі винятком із загального правила не стане.

Лев

Не варто сперечатися з керівництвом, якщо ви не цілковито впевнені, що маєте факти й докази, які дозволяють довести свою правоту, інакше ваша самовпевненість може зіграти з вами злий жарт.

Діва

В ситуації, що склалася цього дня, небажано розраховувати лише на себе, однаково вирішити її самотужки не вдасться, тому є сенс звернутися по сприяння до людей, яким ви довіряєте на всі сто.

Терези

Не варто йти на поводі в негативних емоцій, які сьогодні можуть серйозно ускладнити ваше життя: перш ніж ухвалити рішення, потрібно заспокоїтися і лише згодом робити остаточний вибір.

Скорпіон

Не варто ділитися своїми професійними планами з людьми у вашому оточенні – особливо це стосується колег, які водночас є конкурентами – вони можуть вас випередити.

Стрілець

Спокусі відволіктися від основної роботи і – з душевно-терапевтичною метою – зайнятися чимось незначним, потрібно протиставити зібраність і дисципліну – це дозволить виконати всі заплановані справи.

Козоріг

Не варто обманювати близьких людей, навіть якщо вам здаватиметься, що за допомогою брехні ви хочете захистити їх від можливих неприємностей: річ у тім, що їхня ймовірність дуже перебільшена.

Водолій

Не можна розкидатися енергією, якою зірки забезпечать вас цього дня: намагайтеся спочатку зробити те, що заплановано, а потім витрачатися на виконання завдань, які не є першочерговими.

Риби

Небажано брати на віру плітки, за допомогою яких хтось спробує зганьбити у ваших очах близьку вам людину: найімовірніше, вас хочуть з нею посварити – не варто піддаватися на такі хитрощі.

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