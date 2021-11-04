Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли вітається будь-яка активна діяльність

Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли вітається будь-яка активна діяльність

День, коли вітається активна діяльність у будь-якій життєвій сфері – для відпочинку він не призначений.

Людям властиво відчувати спрагу – або жадібність (у хорошому сенсі цього слова) – до всього: роботи, кохання, домашніх турбот та смачної їжі. Проте зірки радять не потурати своїм потребам та інстинктам, особливо якщо вони пов'язані з неприємними проявами людської натури.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 листопада для Овнів

Втома, яка може накрити вас від самого ранку, не привід відмовлятися від активного способу життя: подолавши пов'язані з нею лінощі, можна буде завершити всі справи цього тижня і зі спокійною душею піти на вихідні.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 листопада для Тельців

Розумовій праці сьогодні необхідно віддати перевагу над фізичною: за допомогою мозкового штурму вам вдасться підготуватися до нового професійного прориву, який можна буде здійснити вже в понеділок.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 листопада для Близнят

День, коли важливо налаштовуватися тільки на гарне, навіть якщо здаватиметься, що приводів для такого настрою немає: позитивне мислення ще ніхто не скасовував, тож думки майже одразу ж матеріалізуються.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 листопада для Раків

Тактика "крок вперед і два назад", яку ви зазвичай застосовуєте, для сьогодення категорично не підходить: відступивши хоча б натрохи, ви втратите можливість повернутися до проєкту, над яким працюєте.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 листопада

День сприятливий для того, щоб зайнятися своїм зовнішнім виглядом: особливо це стосується тих, чий імідж останнім часом, м'яко кажучи, застарів – чому б не відвідати стиліста та перукаря?

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 листопада для Дів

Не варто нехтувати пропозицією підпрацювати і, як наслідок, заробити: вона з тих, про які зазвичай заведено говорити, що від них не можна відмовитися, і виявиться дуже вигідною.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Небажано ділитися з оточенням своїми планами – як професійної, так і особистої якості: пристріт поки ще ніхто не скасовував, тому не варто дивуватися, якщо задумане не справдиться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіонів

Бажано максимально скоротити спілкування з оточенням – особливо друзями та близькими: навіть найнешкідливіша тема, піднята у розмові, може негативно позначитися на взаєминах, які вибудовувалися довго.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 листопада для Стрільців

Не варто братися за нові проєкти, а ось підтягувати "хвости", що залишилися, можна і потрібно: настрій дня не тільки сприятиме скрупульозній і копіткій роботі, а й додасть посидючості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 листопада для Козорогів

Небажано втручатися в чуже особисте життя, навіть якщо вам здаватиметься, що без вас там ніяк не розберуться: нічого, крім роздратування, ви у людей, яких вирішили облагодіювати, не викличете.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 листопада для Водоліїв

Відчувши втому і, як наслідок, бажання все кинути і вдатися до бездіяльності, намагайтеся переламати себе і знайти собі хоч якесь заняття – лінощі сьогодні перебувають під суворою забороною.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 листопада для риб

Зірки наполегливо не рекомендують вам брати гроші в борг: із поверненням грошей можуть виникнути проблеми, що не найкраще позначиться на взаєминах із тим, хто стане вашим кредитором.

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