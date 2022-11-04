Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всі навколо стануть уразливими

День, коли всі ми стаємо надмірно недовірливими та уразливими, тому в спілкуванні треба бути максимально тактовними.

Дуже легко зачепити когось ненавмисно, не маючи недоброго наміру, а стосунки надовго будуть зіпсованими. У свою чергу і нам самим не варто надто гостро реагувати на слова людей навколо – здебільшого вони не матимуть негативного підґрунтя, тому безглуздо робити з них трагедію та ставити під удар багаторічну дружбу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 листопада для Овнів

Не варто обмежувати себе в добрих справах: якщо хочеться комусь допомогти, обов'язково зробіть це, тим більше, що ваші зусилля не минуть даремно – ви дуже швидко отримаєте від долі подяку як бумеранг.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 листопада для Тельців

Необхідно всіма можливими способами уникати конфліктів, оскільки, розпочавшись цього дня, вони виявляться серйозними і, що особливо неприємно, тривалими, а осад залишиться навіть після примирення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 листопада для Близнят

Відповідь на важливе запитання, яке давно вас турбує, може прийти раптово і з найнесподіванішого боку, тому звертайте увагу навіть на розмови, уривки яких ви почуєте у громадських місцях.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 листопада для Раків

Якщо вам здаватиметься, що доля надто до вас несправедлива, зверніть увагу на інших людей – можливо, тих, які живуть поруч: надавши їм допомогу, ви зрозумієте, що ваші проблеми здебільшого незначні.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 листопада для Левів

Зірки рекомендують вам провести цей день – добре, що він вихідний – з рідними та близькими людьми: вони потребують вашої любові й уваги, та й вам від спілкування з ними стане набагато тепліше на душі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 листопада для Дів

Присвятіть день наведенню ладу у своєму будинку, під час якого знайдіть у собі сили позбутися речей, якими ви давно не користуєтеся: хороші віддайте на благодійність, решту викиньте без жалю.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Ви рідко виходите з рівноваги, доводячи себе в цьому процесі до несамовитого стану, але сьогодні, схоже, саме такий день: щоб не наламати дров, опануйте себе, навіть якщо доведеться докласти серйозних зусиль.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіонів

Вирішивши зайнятися спортом, уникайте надмірних навантажень: під ударом може опинитися хребет, що, своєю чергою, призведе до серйозних наслідків, тому відпочивати сьогодні краще пасивно – вдома на дивані.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 листопада для Стрільців

Зачепивши або образивши когось, визнайте свою помилку і вибачтеся – цього буде цілком достатньо, а ось від самобичування та посипання голови попелом краще відмовитися – так ви тільки заженете конфлікт углиб.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 листопада для Козорогів

Візьміть паузу в роботі і відпочиньте від праці фізичної, зайнявшись моральною працею: згадайте, що крім матеріальних цінностей, у світі є ще й духовні, і долучіться до них – підіть до театру чи музею.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 листопада для Водоліїв

Нинішній день створений для того, щоб дарувати подарунки, які зірки наділяють особливою силою: навіть недорогий сувенір, подарований близькій людині, краще за тисячу слів розповість їй про ваше кохання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 листопада для Риб

Чим би ви не займалися, не поспішайте, намагаючись встигнути скрізь і всюди – так ви лише сповільните свій рух до мети, а от діючи поступово і не поспішаючи, ви виконаєте все, що запланували.

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