Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: день потужної негативної енергії

Небажано з'ясовувати стосунки з близькими людьми, це може призвести до серйозної і, що важливо, довготривалої сварки, а в деяких випадках і до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти та дозволяти собі уїдливі зауваження та ризиковані жарти на адресу оточення.

Овен

Навіть якщо люди, яким ви вірите – друзі та колеги – відмовлятимуть вас від поставленої мети, не варто їх слухати: найближчим часом ви можете серйозно пошкодувати про свою легкодухість.

Телець

Сварка з близькою людиною винесе на поверхню «піну» – невдоволення стосунками, яке давно накопичувалося як у вас, так і в неї, а тепер його кількість перейде в якість, і воно дасть про себе знати.

Близнята

Варто бути обережними з людьми, які цього дня несподівано для вас з'являться у вашому оточенні: через свою привабливість та чарівність вони можуть ввести вас в оману та обдурити.

Рак

Протягом дня вам не раз здаватиметься, що між вами та оточенням стоїть непробивна стіна нерозуміння, тому вирішення важливих питань необхідно відкласти до кращих часів – хоча б на кілька днів.

Лев

Не рекомендується брати на себе чужі обов'язки, хоч би як вас про це просили, навіть якщо йдеться про найближчих – вашу родину: кожен повинен займатися своїми обов'язками, а не звалювати їх на інших.

Діва

Приваблива пропозиція придбати дорогу річ значно нижче за свою ціну, найімовірніше, обіцяє прихований брак, який виявиться набагато пізніше, так що краще її відхилити.

Терези

У чужі конфлікти, навіть якщо у них уплутані близькі вам люди, краще не втручатися — щоб не отримати здачу одразу з двох сторін, уподібніться до мавпи, що спостерігає за сутичкою двох тигрів.

Скорпіон

Не варто емоційно включатися в конфлікт, в який вас активно залучатиме оточення – найімовірніше, таким чином воно вирішуватиме власні питання, а вас просто використовуватиме у своїх цілях.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції, і тим більше вступати з ними в конфронтацію – енергетичне виснаження гарантоване вам на сто відсотків.

Козоріг

Ваш девіз на цей день – «поміркованість у всьому»: насамперед, це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням.

Водолій

Вирішивши вирушити до магазину по закупи, беріть тільки те, що дійсно потрібно вам в цей момент, решту, незважаючи на великі знижки, краще залишити на полицях в магазині.

Риби

Цього дня важливо пам'ятати народну мудрість про те, що слово – срібло, а мовчання – золото: через непродумані чи сказані в невдалий момент слова можна нажити собі серйозних ворогів.

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