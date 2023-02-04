Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: день абсолютної гармонії

Час, коли у світі все злагоджено та врівноважено – панує абсолютна гармонія, яка позитивно відбивається на душевній рівновазі.

Однак у цьому й слабкість нинішнього дня – його позитив дуже тонкий та вразливий, його легко порушити не лише злими справами та словами, а й надто гучними звуками – наприклад, підвищеним тоном. Він ідеально підходить для наведення ладу – в будинку, шафах, документах та думках.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 лютого для Овнів

Необхідно провести в квартирі просте, а краще — генеральне прибирання, позбавившись водночас речей, якими ви давно не користувалися: вони забирають у житла позитивну енергію.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 лютого для Тельців

Не варто конфліктувати з оточенням, навіть якщо воно саме нариватиметься на сварку: зробити це буде непросто, але необхідно, якщо, звичайно, ви не хочете натомість отримати повний розрив стосунків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 лютого для Близнят

Сьогодні люди, які вас оточують, можуть скинути маски, якими прикриваються в повсякденному житті, і виявити своє справжнє обличчя: так ви зможете зрозуміти, хто вам друг, а хто тільки прикидається таким.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 лютого для Раків

Найкращий спосіб позбутися поганого настрою, який може переслідувати від самого ранку, – домашні клопоти, насамперед кулінарні: приготуйте те, що найбільше любить ваша сім'я.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 лютого для Левів

День сприятливий для досконалої роботи над помилками, здійсненими останнім часом, до того ж як у професійній, так і в особистій сфері життя: так ви гарантовано не повторите їх у майбутньому.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 лютого для Дів

Можна і потрібно вирушати в поїздку, про яку ви давно мріяли: незважаючи на, м'яко кажучи, непросту ситуацію в країні, умови для неї складуться максимально сприятливі, тож не витрачайте часу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 лютого для Терезів

Оскільки спілкування з чужими – особливо агресивно налаштованими – людьми може позначитися на вашому настрої негативно, намагайтеся уникати місць їхнього масового скупчення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 лютого для Скорпіонів

Навіть якщо у вас є підстави для того, щоб почуватися вищими і кращими від тих, з ким ви спілкуєтеся, намагайтеся їм цього не показувати – навряд чи це позитивно позначиться на ваших стосунках.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 лютого для Стрільців

Ваш девіз на сьогоднішній день – поміркованість у всьому, починаючи від раціону харчування та закінчуючи проявом негативних емоцій, які, будучи надмірними, завдадуть шкоди відносинам із близькими людьми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 лютого для Козорогів

Не варто носитися з образою, яку – вільно чи мимоволі – завдасть вам хтось із оточення: не встигне ця людина озирнутися, як отримає по заслугах – бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 лютого для Водоліїв

День сприятливий для виїзду на природу: звичайно, шашлики серед зими влаштовувати неварто, а ось прогулянка на свіжому повітрі – з великою кількістю кисню – зайвою не стане.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 лютого для Риб

День, коли бажано повертати борги: навіть якщо немає можливості віддати все, потрібно знайти можливість заплатити хоча б частину, інакше Всесвіт перекриє вам фінансовий потік, що йде з небес.

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