Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто робити різких рухів

День, коли не варто робити різких рухів – вони не покращать, а погіршать ситуацію, хоч би якої сфери життя вона стосувалася.

Якщо існує така можливість на початку тижня, то день необхідно присвятити відпочинку, якщо ж її немає, треба зосередитися на роботі, яка не вимагає нових ідей і високого рівня енергії – наприклад, сортування документів або наведення ладу на робочому столі.

Овен

Чим би ви сьогодні не займалися, головне – не поспішати, інакше ризикуєте наробити купу помилок, через які все, що ви зробили сьогодні, вже завтра доведеться переробляти.

Телець

Можливо, близька людина викличе у вас гострий напад невдоволення, але навіть у цьому разі не варто намагатися її переробити, оскільки успіху в цьому сенсі досягти однаково не вдасться – краще почніть із себе.

Близнята

Незважаючи на ваш потяг до подорожей, сьогодні вам необхідно відмовитися від поїздок будь-якої якості – як особистої, так і професійної; найімовірніше, вони виявляться невдалими, тому краще залишитися вдома.

Рак

Будьте обережні з образами: затаївши зло на когось з оточення, ви можете – навіть подумки – побажати цій людині неприємності, які – за законом бумеранга – повернуться до вас.

Лев

Отримати відповідь на важливе питання, яке давно не вдається вирішити, можна буде уві сні: головне, правильно витлумачити символи, які ви в ньому побачите, а це може виявитися непростим.

Діва

Нинішній день – чи хоч би його частину – бажано присвятити своєму хобі: можливо, вам не вдасться створити справжній шедевр, зате ви зможете зарядитися оптимізмом, а це вже чимало.

Терези

Активні професійні дії сьогодні для вас такі ж небезпечні, як і бездіяльність: працювати необхідно, не поспішаючи, водночас на серйозні проєкти краще не зазіхати – успіхом вони не увінчаються.

Скорпіон

Необхідно уникати бажання повчати когось життю: по-перше, ви не можете бути впевнені в тому, що ваша думка правильно, а по-друге, співрозмовник може відреагувати на ваші повчання неадекватно.

Стрілець

Від зустрічей із родичами, особливо якщо у вас є невирішені – суперечливі – питання, сьогодні краще відмовитися: врегулювати конфлікт не вдасться – навпаки, є ризик вивести його на більш серйозний рівень.

Козоріг

День, коли бажано згадати про те, що всі справи не переробиш, і, незважаючи на понеділок, присвятити час відпочинку; якщо ж байдикувати не захочеться, займіться наведенням ладу в будинку.

Водолій

День, коли сварка з найсерйознішими наслідками може виникнути з будь-якої дрібниці, тому необхідно обмірковувати кожне своє слово – втім, бажано робити це завжди.

Риби

Працювати сьогодні потрібно в режимі "лайт": сил – як фізичних, так і моральних – буде небагато, тому ви ризикуєте дуже швидко видихнутися, а на відновлення знадобиться набагато більше часу, ніж зазвичай.

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