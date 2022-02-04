Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для активних дій

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку: день, несприятливий для активних дій

День несприятливий для активних дій — приділені ним час і енергія виявляться втраченими марно, а результат буде нульовим.

День несприятливий для активних дій — приділені ним час і енергія виявляться витрачені марно, а результат буде нульовим.

Якщо ж незважаючи на те, що на календарі вихідний, таки захочеться чимось зайнятися, можна присвятити день плануванню справ, якими можна – і треба – займатися вже на початку наступного тижня. Даючи відповідь на важливе запитання, необхідно дослухатися до інтуїції – цього дня вона поганого не порадить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 лютого для Овнів

День сприятливий для того, щоб згладжувати наявні конфлікти: зірки рекомендують зателефонувати рідним або друзям, які зачаїли на вас образу, і щиро покаятися, якщо, звичайно, ви перед ними винні.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 лютого для Тельців

Сил цього дня – як фізичних, так і моральних – багато, головне, не витрачатиме їх даремно: порожні розмови можуть забрати енергію, яку необхідно було витратити на щось корисніше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 лютого для Близнят

День бажано присвятити собі: відвідати SPA-салон або, якщо немає такої можливості, прийняти ванну вдома, погуляти у парку, сходити до кіно, перечитати улюблений роман чи переглянути улюблений серіал.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 лютого для Раків

День, коли не варто нікому нічого позичати і тим більше віддавати: це може призвести до неприємних наслідків – перекрити фінансові потоки, що йдуть до вас від найвищих сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 лютого для Левів

Вам зірки рекомендують відкласти всі справи — навіть ті, які ви планували заздалегідь, і як слід розслабитися: найкращим варіантом для цього стануть йога та медитація.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 лютого для Дів

Вирішення важливого питання прийде саме собою, начебто спуститься зверху, насправді таким чином ваша підсвідомість складе пазл, над яким ви давно – і досі безрезультатно – б'єтеся.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 лютого для Терезів

День, коли не варто підпускати близько до себе незнайомців – потрібно відмовитися від стрижки та манікюру, дотримуватися соціальної дистанції в магазинах та транспорті: чужі люди можуть порушити ваше біополе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 лютого для Скорпіонів

Необхідно максимально уважно до подій, які відбуватимуться з вами цього дня: можливо, ви отримаєте відповідь на сумніви, які не дають вам спокою останнім часом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 лютого для Стрільців

День сприятливий для того, щоб подумати про зміну свого харчового раціону: особливо важливо сьогодні звернути увагу на зміну смакових уподобань – вони багато про що вам скажуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 лютого для Козорогів

На дозвіллі подумайте про те, як вирішити важливе фінансове питання: відповідь на нього може виявитися набагато легшою, ніж здається на перший і навіть на другий погляд, так що і знайти її буде нескладно.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 лютого для Водоліїв

Тим, хто давно думає про новий перспективний проєкт, можна – і потрібно – опрацювати деталі, щоб уже у понеділок представити своє дітище на суд безпосереднього начальства.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 лютого для Риб

Зустріч зі старим знайомим – однокласником чи однокурсником – відбудеться не просто так, вона матиме важливе значення, а яке саме, стане зрозуміло трохи пізніше.

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