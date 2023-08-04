Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна поглянути на себе збоку

День, коли кожен із нас отримає можливість поглянути на себе начебто збоку – критичним поглядом.

Це дасть змогу оцінити не лише себе самого – свої позитивні й негативні якості, але і ситуацію, в якій ми опинилися в цей конкретний момент, що дозволить зробити важливі висновки і покращити своє становище.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 серпня для Овнів

Представники вашого знака можуть розраховувати на успіх у всіх життєвих сферах, але – за однієї умови: потрібно вірити в себе і свої сили, інакше навряд чи вдасться досягти успіху.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 серпня для Тельців

Фінансовий успіх може наздогнати представників вашого знака, незважаючи на вихідний: можливо, саме сьогодні вам повернуть давній борг або зроблять цінний подарунок, на який ви й не розраховували.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 серпня для Близнят

У гірких думок, які долають вас останнім часом, на жаль, є підстави, але їх цілком можна перекрити позитивними емоціями, яких сьогодні буде достатньо.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 серпня для Раків

Представники вашого знака не дуже вправні в мистецтві торгівлі, тим приємнішим виявиться сьогодні той факт, що вам вдасться щось дуже вигідно продати або купити – скористайтеся шансом, який випаде.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 серпня для Левів

День сприятливий для серйозних розмов будь-якого характеру, та оскільки йдеться про вихідний день, вони, найімовірніше, матимуть особистий характер – можна обговорити важливі питання із близькою людиною.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 серпня для Дів

Останнім часом ви багато працюєте і мало відпочиваєте, тому бажано скористатися вихідним днем за прямим призначенням – розслабитися й відновити необхідні для успішної діяльності сили.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 серпня для Терезів

Сьогодні зірки дозволяють вам ризикувати – щоправда, за однієї умови: не варто робити вчинки, можливі наслідки яких ви не можете ні передбачити, ні пророкувати — це загрожує невдачею.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 серпня для Скорпіонів

Сьогодні небажано відвідувати перукарню: стрижка й фарбування волосся – особливо у світлі тони – можуть не найкращим чином позначитися на психічному здоров'ї, і навіть довести до депресії.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 серпня для Стрільців

Незважаючи на вихідний, можна розпочинати реалізацію найсміливіших – зокрема і професійних – планів: не варто втрачати можливість, яка дозволить зробити серйозний кар'єрний ривок.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 серпня для Козорогів

Відчувши нездужання, зверніться по пораду до лікаря: сьогодні – втім, як і завжди – категорично не рекомендується займатися самолікуванням – воно загрожує серйозними наслідками.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 серпня для Водоліїв

Необхідно уникати конфліктів у стосунках із коханою людиною: навіть незначна сварка може мати серйозні наслідки, тому важливо йти назустріч одне одному.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 серпня для Риб

Необхідну вам допомогу, хоч би якою життєвої сфери вона стосувалася, нададуть люди навколо – причому навіть ті, з якими вас не пов'язують родинні чи дружні стосунки.

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