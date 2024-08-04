Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно прийти на допомогу

День, коли можна продовжувати складати плани на майбутнє та починати – спокійно та без поспіху – втілювати їх у життя.

Обов'язково потрібно прийти на допомогу людині, яка на неї попросить: такий вчинок сприятливо вплине на наше життя – досить швидко добро повернеться до нас бумерангом. Тож не варто скупитися на благодійність. Зірки не радять у цей час на когось злитися, навіть якщо привід для цього виявиться більш ніж вагомим: гнів завдасть шкоди самій людині, а не тому, хто їй із якихось причин не догодив.

Овен

Відчувши будь-яке нездужання, не поспішайте вирішувати проблему за допомогою таблеток: найімовірніше, у всьому виною – перевтома, тому достатньо буде трохи відпочити та відновити сили.

Телець

Небажано вступати в суперечки та дискусії: на доказ своєї правоти у вас піде маса сил, а результат виявиться незначним – схилити співрозмовника до своєї точки зору однаково не вдасться.

Близнята

Спокуса зірвати свій негатив на людей, яківас оточують, буде велика, але ви повинні з нею впоратися — інакше ви можете здійснити вчинок, якого згодом станете соромитися.

Рак

Цього дня вам як ніколи знадобиться міцний сімейний тил: за підтримкою – як моральної, так і матеріальної якості – необхідно буде звертатися до рідних – вони не підведуть.

Лев

Ділові переговори можна призначати на сьогоднішній день тільки в тому разі, якщо вони минуть у неформальній атмосфері, інакше зайвий офіціоз завадить досягненню домовленості.

Діва

Професійні питання необхідно вирішувати лише відповідно до власних уявлень про те, що правильно, а що ні – до чужих порад сьогодні дослухатися не варто.

Терези

Не варто ділитися своїми особистими планами навіть із найкращими друзями – самі того не бажаючи, вони можуть наврочити ваші наміри, а, отже, все станеться зовсім не так, як ви спочатку задумали.

Скорпіон

Сьогодні — втім, як і будь-якого іншого дня — не рекомендується витрачати більше, ніж ви можете собі дозволити: порушивши фінансовий баланс, ви можете потім довго не повернути його в рівноважний стан.

Стрілець

Займаючись справами, які видаються вам невідкладними, пам'ятайте про те, що відпочивати, незважаючи на понеділок, теж потрібно – хоча б час від часу, інакше енергія, відпущена на цей день, дуже швидко вичерпається.

Козоріг

Не варто з розкритими обіймами приймати людину, яку ви давно не бачили: відчуваючи зрозумілу радість від зустрічі, бажано згадати про обставини, за яких ви розлучилися.

Водолій

Від сумних думок, які можуть здолати вас від самого ранку, можна позбутися, зайнявшись чимось приємним і корисним одночасним: наприклад, попрацювати в саду або зв'язати пару шкарпеток на зиму — вона близько.

Риби

Від спілкування з друзями, навіть якщо йтиметься лише про розмови телефоном, сьогодні краще відмовитися, особливо, якщо ви цінуєте ці стосунки — їх дуже легко буде зруйнувати.

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