Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли скандали виникатимуть на кожному кроці

День, коли сили зла набувають особливої сили, а їхні "представники" починають "полювати" на людей.
Навіть найспокійніші та найурівноваженіші люди можуть несподівано для інших, та й для самих себе – на щастя, лише на якийсь час – перетворитися на справжніх демонів, а сварки і скандали виникатимуть на кожному кроці майже з нічого. Необхідно дотримуватися максимальної обережності у всьому – від переходу вулиці, коли необхідно уважно дивитися на всі боки, до використання кухонних приладів – передусім ножів. Не варто спілкуватися з незнайомими людьми – це може призвести до непередбачуваних та неприємних наслідків.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 5 серпня для Овнів
Не варто брати близько до серця сни нинішньої ночі: за всієї своєї похмурості вони не матимуть жодного стосунку до реальності, тому вважати їх віщими – велика помилка.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 5 серпня для Тельців
Негативні емоції, які ви можете відчувати цього дня, витягнуть із вас усю енергію, тому, щоб не втратити сили, необхідно переключитися на щось позитивне – воно врівноважить ваш внутрішній стан.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 5 серпня для Близнят
Внутрішню тривогу, яку ви відчуватимете від самого ранку, можна буде вилікувати, спілкуючись із приємними для вас людьми: зателефонуйте найкращій подрузі – розмова з нею налаштує вас на оптимістичний лад.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 5 серпня для Раків
Велика ймовірність того, що люди у вашому оточенні намагатимуться збити вас із ділового настрою та заважати вам зробити все те, що ви на сьогодні запланували, тому день краще провести на самоті.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 5 серпня для Левів
Не вірте тому, що про близьку вам людину скажуть сьогодні "доброзичливці" – перш ніж брати їхні слова близько до серця, задайте собі просте запитання: чому вони хочуть зганьбити її у ваших очах.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 5 серпня для Дів
На недоброзичливі випади з боку близьких людей чи друзів, які можливі цього дня, краще не реагувати – інакше ваші стосунки можуть зіпсуватися всерйоз і надовго.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 5 серпня для Терезів
Якщо у вас є справи, які ви свого часу відклали, як то кажуть, на потім, сьогодні прекрасний день для того, щоб нарешті їх розібрати: місце, що звільнилося, одразу займуть перспективні і вигідні проєкти.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 5 серпня для Скорпіонів
Енергії цього дня у вас буде багато, тому важливо для того, щоб вона не вирвалася з-під контролю, направити її у мирне русло – на вирішення важливих професійних чи побутових питань.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 5 серпня для Стрільців
Навколишні люди, знаючи про властиву вам запальність, можуть провокувати вас на емоційний спалах і, як наслідок, неадекватну поведінку – намагайтеся їм не піддаватися.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 5 серпня для Козорогів
День сприятливий для очищення як на фізичному, так і на моральному рівні: можна сісти на дієту, медитувати, слухати хорошу музику або читати класичну літературу.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 5 серпня для Водоліїв
Тривожні думки, які можуть переслідувати вас протягом дня – не більш ніж негативний вплив Місяця, який вже завтра зійде нанівець, тому не варто робити зі своїх переживань трагедію.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 5 серпня для Риб
Невдоволення собою та своїм оточенням, яке ви можете відчути сьогодні, не має нічого спільного з реальністю, тож бажано згадати про свої досягнення – вони відкинуть усі сумніви.
Читайте також:
- З'єднання Марса, Урану та Висхідного Вузла в Тельці 30 липня — 10 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час
- Любовний гороскоп на серпень 2022 року
- Що зірки нам пророкують: гороскоп на серпень 2022 року