Гороскоп на 5 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли скандали виникатимуть на кожному кроці

Навіть найспокійніші та найурівноваженіші люди можуть несподівано для інших, та й для самих себе – на щастя, лише на якийсь час – перетворитися на справжніх демонів, а сварки і скандали виникатимуть на кожному кроці майже з нічого. Необхідно дотримуватися максимальної обережності у всьому – від переходу вулиці, коли необхідно уважно дивитися на всі боки, до використання кухонних приладів – передусім ножів. Не варто спілкуватися з незнайомими людьми – це може призвести до непередбачуваних та неприємних наслідків.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 серпня для Овнів

Не варто брати близько до серця сни нинішньої ночі: за всієї своєї похмурості вони не матимуть жодного стосунку до реальності, тому вважати їх віщими – велика помилка.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 серпня для Тельців

Негативні емоції, які ви можете відчувати цього дня, витягнуть із вас усю енергію, тому, щоб не втратити сили, необхідно переключитися на щось позитивне – воно врівноважить ваш внутрішній стан.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 серпня для Близнят

Внутрішню тривогу, яку ви відчуватимете від самого ранку, можна буде вилікувати, спілкуючись із приємними для вас людьми: зателефонуйте найкращій подрузі – розмова з нею налаштує вас на оптимістичний лад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 серпня для Раків

Велика ймовірність того, що люди у вашому оточенні намагатимуться збити вас із ділового настрою та заважати вам зробити все те, що ви на сьогодні запланували, тому день краще провести на самоті.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 серпня для Левів

Не вірте тому, що про близьку вам людину скажуть сьогодні "доброзичливці" – перш ніж брати їхні слова близько до серця, задайте собі просте запитання: чому вони хочуть зганьбити її у ваших очах.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 серпня для Дів

На недоброзичливі випади з боку близьких людей чи друзів, які можливі цього дня, краще не реагувати – інакше ваші стосунки можуть зіпсуватися всерйоз і надовго.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 серпня для Терезів

Якщо у вас є справи, які ви свого часу відклали, як то кажуть, на потім, сьогодні прекрасний день для того, щоб нарешті їх розібрати: місце, що звільнилося, одразу займуть перспективні і вигідні проєкти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 серпня для Скорпіонів

Енергії цього дня у вас буде багато, тому важливо для того, щоб вона не вирвалася з-під контролю, направити її у мирне русло – на вирішення важливих професійних чи побутових питань.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 серпня для Стрільців

Навколишні люди, знаючи про властиву вам запальність, можуть провокувати вас на емоційний спалах і, як наслідок, неадекватну поведінку – намагайтеся їм не піддаватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 серпня для Козорогів

День сприятливий для очищення як на фізичному, так і на моральному рівні: можна сісти на дієту, медитувати, слухати хорошу музику або читати класичну літературу.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 серпня для Водоліїв

Тривожні думки, які можуть переслідувати вас протягом дня – не більш ніж негативний вплив Місяця, який вже завтра зійде нанівець, тому не варто робити зі своїх переживань трагедію.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 серпня для Риб

Невдоволення собою та своїм оточенням, яке ви можете відчути сьогодні, не має нічого спільного з реальністю, тож бажано згадати про свої досягнення – вони відкинуть усі сумніви.

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