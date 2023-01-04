Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна не діяти

День, коли під впливом місячної енергії фізичні та моральні сили наближаються до свого піку.

Не можна не діяти, гальмувати проєкти, що вже перебувають у роботі, відкладати важливу роботу на потім – у такому разі можна втратити потрібний імпульс і вже ніколи не повернутися до того, що закинули з власної волі. Небажано зменшувати взятий раніше темп: хоч би як було важко, необхідно його підтримувати на колишньому рівні, тоді обов'язково відкриється друге дихання.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 січня для Овнів

Вдалі обставини дня дадуть змогу максимально сприятливо презентувати свої численні таланти керівництву: не втратьте можливість зробити кар'єрний ривок.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 січня для Тельців

Якщо вам потрібно вирушити в поїздку, зробіть це сьогодні: ви зможете розраховувати на допомогу вищих сил у всьому, що стосується пересування у просторі – від придбання квитків до бронювання житла.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 січня для Близнят

Навколишні до вас сьогодні будуть налаштовані доброзичливо – головне, щоб ви самі не зіпсували стосунки з ними своїми капризами та перманентним невдоволенням усім і всіма.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 січня для Раків

Обставини дня сприятимуть спілкуванню з друзями, особливо якщо з поважних причин ви не бачили їх від минулого року: обов'язково зберіться, аби ще раз відсвяткувати Новий рік.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 січня для Левів

Сьогодні зірки радять представникам вашого знака менше говорити і більше діяти: навіть одна – нехай і невелика – справа виявиться потрібнішою та важливішою, ніж тисяча гарних слів.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 січня для Дів

За будь-якого нездужання, яке дасть про себе знати цього дня, важливо прислухатися до сигналів, які подаватиме організм: він краще за лікарів знає, що вам потрібно для хорошого самопочуття.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Вам зірки радять відмовитися від звичних коливань і намітивши собі мету, рішуче рухатися в напрямку до неї – цікаво, що ця установка стосується не лише професії, але й особистого життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів

Сьогодні у вашому житті цілком може статися перелам на краще: головне в цьому разі – помітити прикмети, які його супроводжуватимуть, і діяти відповідно до їхніх "вказівок".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 січня для Стрільців

Влаштовуючи сімейні свята, відмовтеся від галасливих застіль: по-перше, зараз не час для такого проведення часу, а по-друге, зірки в цей день не вітають буйних проявів радості.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 січня для Козорогів

Сьогодні зустріч з явним недоброзичливцем буде несподіваною і, на превеликий подив представників знака, матиме позитивні наслідки: можливо, вам навіть вдасться помиритися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 січня для Водоліїв

День сприятливий для починань у будь-якій життєвій сфері, але особливу увагу варто звернути на професійну діяльність: проєкт, який ви розпочнете сьогодні, приречений на успіх.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 січня для Риб

Вищі сили будуть прихильними до тих, хто цього дня вирішить зайнятися фінансовими операціями: незалежно від їхнього масштабу, вони виявляться вдалими, тож не варто втрачати такий щасливий шанс.

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