Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли під забороною перебувають лінощі й пасивність

День потужної енергетики, яка може нести як позитивний, так і негативний заряд.

Під забороною перебувають лінощі й пасивність: втрачені сьогодні можливості – передусім професійного плану – повернути вже не вдасться, тому вони залишать по собі почуття глибокого жалю. Емоції – щоб не наробити дурниць – цими днями треба тримати під суворим контролем.

Овен

Не дозволяйте собі поганих вчинків і злих думок – лише так вам вдасться убезпечити себе від негативу з боку людей навколо, які в цей час можуть бути вкрай неадекватними.

Телець

Не варто спілкуватися з незнайомими людьми, навіть якщо вам треба буде по роботі: невідомо, чого можна від них очікувати – як у моральному, так і у фізичному плані, тож краще не ризикувати.

Близнята

Романтичне побачення, навіть якщо його було призначено заздалегідь, краще перенести на інший час: будь-який – найменший – привід може призвести до серйозного конфлікту аж до самого розставання.

Рак

Втома, яку ви можете відчути цього дня, як не дивно, "лікується" роботою: правда, вона має бути не звичайною, а улюбленою – хобі, як завжди, позбавить вас негативних емоцій.

Лев

Велика сума грошей, яка цього дня опиниться у вашому розпорядженні, призначена для важливого придбання, яке ви давно плануєте – не варто витрачати її на дрібниці.

Діва

Будьте уважні до знаків, які можуть буквально переслідувати вас цього дня: найімовірніше, таким чином вас попередять про можливі серйозні життєві зміни.

Терези

Будь-яка сьогоднішня суперечка стане не процесом, у якому народжується істина, а марною тратою часу: довести свою правоту вам однаково не вдасться, а безцільність розмови зіпсує настрій.

Скорпіон

Не варто зосереджуватись на поганих спогадах, які можуть наполегливо лізти в голову: на щастя, вони залишилися в минулому, а те, як складеться ваше життя зараз, залежить лише від вас.

Стрілець

Небажано спілкуватися з рідними та близькими людьми: велика ймовірність серйозної сварки, яку не так просто нівелюватиме, а її наслідки можуть виявитися воістину руйнівними для стосунків.

Козоріг

Не йдіть на поводі у людей, які спробують вмовити вас зробити вчинок, який здається вам неетичним: аргумент "усі так роблять" відкиньте одразу – навряд чи ви зможете таким чином заспокоїти своє сумління.

Водолій

Претензії, які сьогодні може висловити вам близький друг, найімовірніше, матимуть підстави, тому замисліться над його словами – робота над собою піде вам лише на користь.

Риби

Кращий спосіб не виказати чужу таємницю – взагалі не знати її, та якщо вже вас утаємничили в обставини чужого особистого життя, намагайтеся не патякати з цього приводу – зрештою, це не ваш секрет.

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