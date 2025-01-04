Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день посилення розумових здібностей

День значного посилення розумових здібностей, коли успіх супроводжуватиме тих, хто займається інтелектуальною діяльністю.

У виграші виявляться науковці, дослідники, письменники, журналісти, але й ті, хто звик продумувати кожен свій крок, теж зможуть досягти поставленої мети набагато швидше, ніж будь-якого іншого дня. Навряд чи у вихідний день йтиметься про професійну діяльність, але чим би ми не вирішили зайнятися, важливо спочатку думати, а потім робити.

Овен

Рекомендується повернутися до справ – насамперед, побутових і господарських, відкладених на безрік: у цей час нарешті створяться сприятливі умови їхнього вдалого втілення у життя.

Телець

Спілкуючись з оточенням, важливо відрізняти завзятість від упертості, а наполегливість від відвертої грубості, інакше сварок і конфліктів з далекосяжними наслідками не уникнути.

Близнята

Імовірна зустріч з людиною, яка, збігаючись з вами практично за всіма «показниками», стане вірним і відданим другом на все життя – головне, звернути на неї увагу і не упустити.

Рак

У стосунках з коханою людиною може настати переламний момент, після чого вони почнуть розвиватися зовсім не в тому напрямку, в якому просувалися раніше, – подумайте про те, чи це вас влаштує.

Лев

День, як і належить вихідному, необхідно присвятити відпочинку: можна – і потрібно – зустрітися з родичами чи подругами, сходити до театру чи на виставку, погуляти у найближчому лісі чи парку.

Діва

Поради оточення, якщо воно вирішить їх дати, можна уважно вислухати, але діяти все-таки треба відповідно до власних уявлень про те, які вчинки будуть правильними.

Терези

Будь-які факти, які стануть вам відомі цього дня, вимагають уважного ставлення та ретельного аналізу – можливо, найближчим часом вони допоможуть вам ухвалити правильне рішення.

Скорпіон

Відповідь на важливе запитання дасть лише ваш внутрішній голос: на відміну від оточення він знає навіть ті обставини, які ви ретельно приховуєте від інших.

Стрілець

День, незважаючи на його вихідний статус, однаково сприятливий як для роботи, так і для відпочинку, тому необхідно, щоб у ньому рівних частках було присутнім і те, й інше, інакше важко буде впоратися із втомою.

Козоріг

Незважаючи на важливість професійного проєкту, яким ви зараз займаєтеся, намагайтеся присвятити хоча б один – нинішній – день відпочинку, інакше втома позначиться на якості роботи.

Водолій

День, коли випадково кинута кимось фраза може з ніг на голову перевернути ваше уявлення про ситуацію, в якій ви опинилися, з негативної на позитивну – і навпаки.

Риби

Велика ймовірність перспективної пропозиції особистого характеру, яку зробить вам сьогодні близька людина, – звичайно, можна вдати, що ви вагаєтесь, але недовго, ще краще одразу відповісти згодою.

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