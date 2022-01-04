Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день, вдалий для торгівлі та бізнесу

Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: день, вдалий для торгівлі та бізнесу

Неоднозначний день, що поєднує негативну і позитивну енергетику в рівних частках.

Незважаючи на невдоволення собою, своїм життям і своїми – як професійними, так і особистими – досягненнями, яке переслідуватиме багатьох із нас, він вдалий для справ, пов'язаних із торгівлею та бізнесом. Дадуть знати про себе зусилля, яких було докладено місяць, а то й два тому, які, як прийнято було вважати, були витрачені даремно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 січня для Овнів

Відповідь на важливе життєве питання може наснитися – у буквальному значенні цього слова: важливо не забути зміст сну, а прокинувшись, ретельно обдумати побачене.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 січня для Тельців

Постарайтеся, незважаючи ні на що, утримати негативне ставлення до одного з друзів або знайомих у рамках розумного: конфлікт, що стався цього дня, може мати серйозні наслідки.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 січня для Близнюків

До старого знайомого, який з'явиться у вашому житті після тривалої перерви, необхідно поставитися з обережністю: він може переслідувати по відношенню до вас непристойну та корисливу мету.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 січня для Раків

Неприємні натяки, які можуть робити по відношенню до вас недоброзичливо налаштовані люди, зірки рекомендують пропускати повз вуха — не варто давати їм можливість втягнути вас у сварку.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 січня для Левів

День сприятливий для того, щоб подбати про своє здоров'я: записатися на прийом до лікаря, відмовитися від шкідливих звичок, переглянути харчовий раціон та зайнятися фізкультурою.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 січня для Дів

Закінчити заплановану на сьогоднішній день роботу може стати на заваді елементарна втома, що накопичилася останнім часом – варто почати щось робити, а там і друге дихання відкриється.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 січня для Терезів

Не варто з'ясовувати стосунки з близькими людьми, навіть якщо здається, що така необхідність назріла: довести свою правоту вам все одно не вдасться, зате посваритися можна буде всерйоз та надовго.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 січня для Скорпіонів

Необхідно приділити увагу рідним і близьким людям – нинішній день ніби створений для того, щоб провести час разом: спогади про нього ще довго приємно грітимуть вашу душу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 січня для Стрільців

Почуття, що всі професійні зусилля останнього часу були прикладені даремно, накотить раптово і серйозно зіпсує настрій – втім, він виправиться так само швидко, тому не варто хвилюватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 січня для Козорогів

Розрив із близькою людиною може статися через дріб'язковий привід, який переросте у серйозний конфлікт – перш, ніж сваритися, подумайте, чи вартує причина сварки таких наслідків.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 січня для Водоліїв

Можна розпочинати реалізацію важливого професійного проєкту – незважаючи на непрості енергії дня, будь-яка справа обіцяє бути вдалою.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 січня для Риб

Енергія битиме ключем: щоб вона не розірвала вас зсередини — на щастя, лише в переносному значенні цього слова — необхідно знайти собі трудомістку, але при цьому приємну справу.

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