Гороскоп на 5 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно зосередитися на особистому житті

День сприятливий для будь-яких дій, але оскільки йдеться про святковий вихідний, потрібно зосередитися на особистому житті.

Вітаються будь-які вчинки, які наблизять позитивні життєві зміни: побачення, освідчення в коханні, пропозиції руки та серця. А ось офіційно оформлювати стосунки цього дня не можна – весілля на Великдень завжди вважалося поганою прикметою.

Овен

Бажано присвятити нинішній день заняттям не лише приємним, а й корисним: наприклад, читанню нових книжок – до того ж ідеться не про художню, а про професійну літературу.

Телець

За порадою, яка необхідна вам сьогодні, має сенс звернутися до людини, старшої за вас за віком – це може бути не тільки родич, а й добрий знайомий, який поділяє ваш погляд на світ.

Близнята

Не можна давати волю емоціям, з'ясовуючи стосунки з близькою людиною: проблеми, що виникли між вами, таким чином вирішити не вдасться — навпаки, ви тільки ще сильніше заженете їх углиб.

Рак

Намагайтеся опанувати мистецтво бачити хороше в будь-якому предметі чи події, тоді все в житті складатиметься максимально вдалим для вас способом – позитивне мислення дає приголомшливі результати.

Лев

Не можна дозволяти собі різкі висловлювання щодо інших людей: таким чином ви нікого ні в чому не переконаєте, але легко можете поставити себе в незручну ситуацію, що для вашого знака особливо неприємно.

Діва

Навіть якщо прохання когось із оточення здасться вам, м'яко кажучи, дивним, не відмовляйте йому в ньому: згодом ви зрозумієте, в чому полягав його сенс, і порадієте з того, що не поледарювали і не поскупилися.

Терези

Не варто емоційно реагувати на ревнощі, які може відчути до вас близька людина: незважаючи на те, що приводу для них у неї немає, намагайтеся увійти в її становище і зрозуміти її.

Скорпіон

Відчувши сильну емоційну напруженість, поговоріть із кимось, хто завжди ставився до вас із любов'ю та розумінням – наприклад, мамою чи близькою подругою: негатив як рукою зніме.

Стрілець

День – як за статусом, так і за енергетикою – сприятливий для того, щоб трохи поледарювати: ви чудово розумієте, що всі справи переробити неможливо, то чому б не зробити перепочинок.

Козеріг

Особливої уваги з вашого боку вимагатимуть члени сім'ї, яких прийнято називати незахищеними – насамперед діти та літні родичі: допомогти їм – ваш обов'язок.

Водолій

Дізнавшись чужу таємницю, власник якої вам її відкриє, намагайтеся одразу забути те, про що почули: проговорившись, навіть випадково, ви нашкодите людині, а себе поставите в незручне становище.

Риби

Не варто спілкуватися з людиною, що викликає у вас негативні емоції: до добра ця розмова в жодному разі не доведе, тому — зрозуміло, якщо є така можливість — краще оминути її.

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