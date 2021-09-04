Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку: спокійний і милостивий день

Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку: спокійний і милостивий день

Спокійний і милостивий день, протягом якого небажано не тільки сваритися і скандалити, а й просто підвищувати голос.

Зірки рекомендують провести його в тиші і стані душевного заспокоєння. Образи, завдані цього дня, будуть довго порушувати рівновагу у взаєминах між кривдниками і скривдженими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 вересня для Овнів

Можна починати проєкти, розраховані на серйозну перспективу, — наприклад, влаштовуватися на нову роботу, закладати фундамент будинку і саджати дерева.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 вересня для Тельців

Успішним обіцяє бути рішення ділових питань — можна проводити переговори з партнерами, підписувати важливі договори і укладати вигідні угоди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 вересня для Близнят

Не варто не тільки говорити погано про інших людей, але і допускати дурні думки про них — бумеранг, який ще ніхто не скасовував, дуже швидко прилетить назад.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 вересня для Раків

Стикаючись з агресивно налаштованими людьми, варто проявити стриманість, а ще краще — і зовсім проігнорувати їхні випади, зберігши таким чином своє психічне здоров'я.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 вересня для Левів

Вітаються будь-які добрі справи: благодійність, здійснена в цей час, не тільки принесе реальну користь, але і незабаром повернеться сторицею.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 вересня для Дів

Будь-який документ, який потрібно буде підписати в цей час, необхідно ретельно вивчити: особливу увагу потрібно звернути на текст, надрукований дрібним шрифтом.

Терези (24.09 — 23.10)

Гороскоп на 5 вересня для Терезів

Напруженість, яке може виникнути в цей день, можна — і треба! — знімати будь-якими доступними засобами, але найкращий результат дасть спілкування з природою — наприклад, прогулянка в парку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 вересня для Скорпіонів

Яким би сильним не було бажання давати поради оточення і тим більше повчати його, від такої лінії поведінки варто відмовитися — вона навряд чи буде сприйнята з вдячністю.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 вересня для Стрільців

Якщо почати довгоочікуваний ремонт цього дня, його вдасться зробити швидко і, що найголовніше, якісно. Втім, це торкнеться і будь-яких інших справ, розрахованих на перспективу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 вересня для Козорогів

Вірогідні несподівані — а тому дуже приємні — грошові надходження: це може бути премія, заслужені гонорари, давно забуті борги і просто подарунки від друзів і близьких людей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 вересня для Водоліїв

Вільний від роботи час рекомендується присвятити спілкуванню з друзями, однокурсниками і навіть однокласниками. Від приємних спогадів стане тепліше на душі, а це вже немало.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 вересня для Риб

Цього дня не варто ризикувати ні грошима, ні здоров'ям, ні власним життям, тому від азартних ігор, занять екстремальними видами спорту і швидкої їзди за кермом краще відмовитися.

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