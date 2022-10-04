Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми відчуємо потужний приплив сил

День, коли кожна – навіть найледачіша і найапатичніша – людина відчує потужний приплив сил.

Вітаються будь-які активні дії, та лише в тому разі, якщо вони спрямовані на здійснення добра – а зло, як і повинно бути, буде покарано. День має минути під знаком сім'ї – потрібно дбати про молодше покоління та приділяти увагу старшому, влаштовувати сімейні обіди, вечері й чаювання.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 жовтня для Овнів

Не найкращий час для фінансових операцій, навіть якщо вони не є особливо складними: будь-яка сплата – зокрема й комунальних платежів – може призвести до збитків.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 жовтня для Тельців

Будь-яке спілкування – як ділової, так і особистої якості – виявиться сьогодні максимально успішним, тому на цей день можна призначати і переговори з партнерами, і романтичні побачення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 5 жовтня для Близнят

Потужний потік енергії, який зійде на вас зверху цього дня, не означає, що треба витратити всі сили одразу: витрачайте їх економно, щоб вистачило не на один день, а хоча б на два, а ще краще три.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 жовтня для Раків

Не варто відмовляти в допомозі іншим людям, але й про себе сьогодні забувати небажано: здорова частка егоїзму вам точно не зашкодить – навпаки, посилить самооцінку, яка останнім часом знизилася майже до нуля.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 жовтня для Левів

Не нервуйте через паузу, яка – з незалежних від вас обставин – може виникнути в цей час: подивіться на неї як на чудову можливість відпочити – найкраще зайнятися спортом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 жовтня для Дів

Пам'ятайте, що найкращий спосіб захисту – напад: хоч би як склалися обставини, не займайте оборонну позицію: якщо ви впевнені у своїй правоті, сміливо йдіть у наступ.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 жовтня для Терезів

Фінансові проєкти, започатковані цього дня, виявляться успішними лише в тому разі, якщо вони розраховані на тривалу перспективу – інакше і час, і кошти будуть витрачені намарно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 жовтня для Скорпіонів

Люди, які з'явилися у вашому житті після тривалої відсутності, не лише принесуть із собою приємні спогади, а й відіграють серйозну роль у кар'єрі, надавши необхідну протекцію.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 жовтня для Стрільців

Гонорари цього дня будуть прямо пропорційними кількості та якості витрачених зусиль, отже, висновок – не можна лінуватися та ухилятися від безпосередніх професійних обов'язків.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 жовтня для Козорогів

Фізичних навантажень представникам вашого знака сьогодні краще уникати: особливих досягнень у роботі чи спорті досягти не вдасться, а от сили підірвати можна буде легко.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 жовтня для Водоліїв

Приховувати від людей навколо – і особливо від керівництва – свої таланти та здібності небажано завжди, але цього дня – особливо: навпаки, сьогодні їх необхідно продемонструвати в повному обсязі.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 жовтня для Риб

День, коли можна – і треба! – завершувати раніше розпочаті справи, а ось від роботи над новими проєктами краще відмовитися – вони, найімовірніше, не принесуть успіху, а часу і сил відберуть дуже багато.

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