Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна не діяти

День, коли – незважаючи на те, що йдеться про вихідний – категорично не рекомендується не діяти.

Необхідне знайти собі будь-яку, можливо, господарсько-побутову справу, яка не дасть сидіти, склавши руки, і займе більшу частину часу та принесе як користь, так і задоволення – тут необхідно звернути увагу на своє хобі. Важливо в цей час мислити максимально позитивно, в такому разі енергетика наступного місячного циклу зберігатиме знак "плюс".

Овен

Не варто неадекватно реагувати на можливі сьогодні випади недоброзичливців – уникнути їх однаково не вдасться, тому потрібно зберігати спокій і берегти нерви.

Телець

Намагайтеся не ображати людей у своєму оточенні – як близьких, так і малознайомих: конфліктна ситуація, яка виникне через це, затягнеться надовго – її буде складно вирішити, щоб усіх задовольнити.

Близнята

Не варто ігнорувати сон, який ви побачите цієї ночі, навіть якщо його сюжет здасться вам незначним: найімовірніше, його символи несуть підказку щодо того, як вирішити важливе для вас питання.

Рак

Пережиті вами останнім часом стреси цілком можуть призвести до емоційного зриву, який можна не лише передбачити, а й запобігти йому – допомогти з цим зможуть позитивні емоції.

Лев

Велика ймовірність почути від свого оточення критичні зауваження, які для представників вашого знака – серйозний удар по самолюбству: не беріть близько до серця – реальності вони не стосуються.

Діва

Сумних думок, які можуть зіпсувати вам настрій, можна позбутися, зайнявшись своєю улюбленою справою – прибиранням: наведіть лад у шафах, віддавши непотрібні речі на благодійність.

Терези

День, коли – незважаючи на вихідний – не варто займатися домашніми справами: через те, що все валитиметься з рук, ви лише збільшите наявний безлад – краще присвятіть день відпочинку.

Скорпіон

Намагайтеся приділити час своїм родичам – особливо тим, хто старший за вас за віком: їх – і ваш – душевний спокій, який усі зрештою знайдуть, вартий того, щоб провести вихідний день саме так.

Стрілець

Плануючи сьогоднішній день, на перше місце потрібно поставити те, що принести вам максимальну кількість задоволення – бажано, наприклад, згадати про читання, тим більше, що у вас накопичилося багато новинок.

Козоріг

З рідними людьми сьогодні краще не спілкуватися, вигадавши для цього поважну причину, інакше звичайна розмова перетвориться на конфлікт, з якого доволі складно буде знайти вихід.

Водолій

Питання, на яке ви доволі довго не можете знайти відповідь, бажано поставити підсвідомості перед сном: вона точно знає, як треба вчинити, і охоче поділиться з вами своїми міркуваннями – у сновидіннях.

Риби

Нинішній вихідний день сприятливий для складання перспективних професійних планів: саме сьогодні вам вдасться безпомилково визначити найважливіші пункти, які необхідно втілити в життя.

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