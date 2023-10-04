Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно очікувати змін

Найреволюційніший день місячного календаря, протягом якого можуть відбутися кардинальні зміни у всіх сферах життя.

Навіть найпасивніші, найапатичніші та найлінивіші люди в цей час стають активними і рухаються до поставленої мети, не помічаючи перешкод, що виникають на шляху. В жодному разі не можна нікого обманювати – навіть незначна брехня може вирости в серйозну проблему, оскільки стане причиною відсутності довіри між людьми.

Овен

Не допускайте недомовок у взаєминах із близькою вам людиною: поступово вони можуть стати перешкодою, яка заважає спілкуванню, а це не найкращим чином позначиться на вашому спільному майбутньому.

Телець

Важливо спостерігати за людьми навколо, слухати й запам'ятовувати те, що вони кажуть: це дозволить зробити важливі висновки щодо їхнього справжнього – а не удаваного – до вас ставлення.

Близнята

Знання і – особливо – досвід, накопичені вами до цього часу, досягли тієї межі, після якої необхідно ділитися ними з оточенням: знайдіть можливість зайнятися викладацькою діяльністю.

Рак

Не варто надто захоплюватися вирішенням чужих проблем: поки ви братимете активну участь у житті інших людей, у вашому власному може скластися ситуація, яка потребуватиме швидкої реакції.

Лев

День сприятливий для добрих справ: треба допомагати тим, хто попросить, і – особливо! – тим, хто не попросить вас про це, але особливо потребує вашої підтримки – як моральної, так і матеріальної.

Діва

Не варто розкривати всі свої секрети малознайомим людям – невідомо, як вони розпорядяться отриманими знаннями, цілком можливо, що вони – навмисно чи мимоволі – завдадуть вам шкоди.

Терези

Зазвичай ви не любите рішучих дій, оскільки вони порушують таку важливу для вас психологічну рівновагу, але сьогодні їх не уникнути, якщо, звісно, ви хочете досягти успіху.

Скорпіон

Від домашніх клопотів сьогодні краще відмовитися – в цьому сенсі все піде шкереберть, тож краще зосередитися на вирішенні професійних питань або, якщо вдасться, трохи відпочити.

Стрілець

День ідеально вдалий для початку нового проєкту, який довго очікував свого часу: умови для його реалізації складуться максимально сприятливі, тож не варто гаяти часу.

Козоріг

Не варто вірити на слово тим, хто захоче зганьбити у ваших очах близьку вам людину: найімовірніше, у них є в цьому питанні свій – корисливий – інтерес, в якому вони, втім, ніколи не зізнаються.

Водолій

Якщо ви давно мріяли про те, щоб докорінно змінити своє життя, скористайтеся обставинами, в які потрапите сьогодні – вони допоможуть вам просунутися в потрібному напрямку.

Риби

По допомогу й підтримку сьогодні треба звернутися до друзів: на відміну від вас, які беруть близько до серця те, що трапилося, вони зможуть поглянути на проблему холоднокровно, що дозволить легко її вирішити.

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