Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба дати волю емоціям

Гороскоп на 5 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба дати волю емоціям

День, коли не рекомендується стримувати емоції, якого б характеру — позитивного або негативного — вони не були.

Можна — і треба — вихлюпувати свій настрій: бити посуд або подушки, рвати папір, кричати, врешті-решт, — головне, робити це на самоті, щоб ніхто не побачив і в результаті не постраждав.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 5 жовтня для Овнів

Великий ризик стати жертвою шахраїв і грабіжників, тому не варто ходити на самоті безлюдними вулицями в темний час доби і довіряти незнайомим людям — пам'ятайте: хто попереджений, той озброєний.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 5 жовтня для Тельців

Не варто відмахуватися від сну, який присниться цієї ночі: за всієї своєї фантастичності він може дати важливу підказку щодо того, як діяти в тій чи тій життєвій ситуації.

Близнята (22.05 — 21.06)

Гороскоп на 5 жовтня для Близнят

Не варто відповідати грубістю на грубість, від кого б вона не виходила: так вже сьогодні складуться обставини, що це може викликати витік ворожнечі, вийти з якого виявиться зовсім непросто.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 5 жовтня для Раків

Залагодити конфлікт між друзями або колегами можна буде, виступивши в ролі рефері на рингу: завоюйте авторитет, продемонструвавши своє добре ставлення як однієї, так і іншої сторони конфлікту.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 5 жовтня для Левів

Почати вести здоровий спосіб життя ніколи не пізно, ось і нинішній день ідеально підходить для того, щоб почати сповідувати його принципи: для початку хоча б переглянути харчування і зайнятися посильним видом спорту.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 5 жовтня для Дів

Стримати негативні емоції, які після обіду можуть вилитися в агресію, допоможе фізична активність — чому б, наприклад, не затіяти генеральне прибирання в будинку або на присадибній ділянці.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 5 жовтня для Терезів

Від негативу, який буде налаштовувати вас на агресію стосовно оточення, легко позбутися, залишивши — хоча б на час — інтелектуальну діяльність і почавши щось робити руками.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 5 жовтня для Скорпіонів

Якщо цього дня ви поставите перед собою якусь мету, необхідно буде рухатися до неї, не зупиняючись і не відволікаючись на другорядні питання, в іншому разі на талан можна буде не розраховувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 5 жовтня для Стрільців

Хочете ви того чи ні, а цього дня вам доведеться провести переоцінку цінностей: останнім часом ви і самі зрозуміли, що займаєтеся не своєю справою або живете з тією людиною, яка призначена вам долею.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 5 жовтня для Козорогів

Хто б цього дня не дав вам пораду або не зробив зауваження, прийміть його до відома, але не більше того: вирішувати, як вчинити, необхідно буде самостійно, зате і звинувачувати згодом нікого не доведеться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 5 жовтня для Водоліїв

Відповідь на важливе запитання, яку ви марно шукаєте вже досить тривалий час, може прийти уві сні — головне, правильно витлумачити те, що ви побачите під час нічного "кіносеансу".

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 5 жовтня для Риб

Від фінансових операцій в цей день краще відмовитися — навіть оплату комунальних рахунків необхідно перенести на інший час, щоб згодом не переживати через прикрі збитки.

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