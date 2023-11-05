Гороскоп на 6-7 листопада для всіх знаків зодіаку: дні, коли події мають бути доленосними

24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, не терпітиме дріб'язковості ні в чому.

Життєві події мають бути щонайменше доленосними, почуття – максимально сильними і глибокими, а розпочаті в цей час проєкти – грандіозними та глобальними. Розмінюватися на щось менш значне просто нема сенсу – Місяць цього не підтримає, а отже, час і сили будуть витрачені даремно. Взаємини між людьми складаються якнайкраще: вони налаштовані добросердно і готові йти назустріч одне одному в більшості життєвих і професійних питань.

Овен

Беручись до реалізації нових проєктів, необхідно спочатку закінчити ті, що були розпочаті раніше: працювати над тими й іншими одночасно однаково не вдасться, тож "старі рахунки" потрібно закрити.

Телець

Складуться чудові умови для здійснення глобальних господарських робіт: можна розпочинати капітальний ремонт квартири або зведення заміського будинку – їх вдасться завершити швидко й успішно.

Близнята

На перший план цього дня вийде особисте життя: перш ніж остаточно – аж до розлучення – посваритися з близькою людиною, варто ще раз подумати про те, чи готові ви до таких радикальних змін.

Рак

Розпочинаючи роботу над новим – глобальним – проєктом, не варто стримувати себе і зупинятися на півдорозі: нинішній день зробить можливим навіть те, що ще вчора здавалося фантастичним.

Лев

Домагаючись свого, не варто йти напролом, а також поводитися гордовито й зарозуміло: все – без особливих зусиль з вашого боку – складеться так, як ви того хочете, а репутаційні втрати важко буде відновити.

Діва

Незважаючи на зайнятість, необхідно знайти час для спілкування з рідними людьми, яких ви не так часто бачите: передусім йдеться про літніх родичів, які радіють будь-яким знакам вашої уваги.

Терези

Нинішній день – насамперед із професійного боку – необхідно спланувати так, щоб у центрі уваги перебував один – найважливіший – проєкт, решту ж можна відкласти на потім.

Скорпіон

Незважаючи на те, що останнім часом здоров'я вас не турбує, забувати про профілактичні огляди все ж не варто: найімовірніше, вони покажуть, що з вами все добре, і це стане приємною звісткою.

Стрілець

Напруженість у стосунках із другою половинкою зумовлена вашим ставленням до близької людини: припиніть чіплятися і шукати приводів для сварки, і все налагодиться саме собою.

Козоріг

Матеріальні потреби займають у вашому житті занадто багато місця, тому час від часу – ось як сьогодні – необхідно приділити увагу духовним заняттям: відвідати театр, музей чи хоча б просто почитати.

Водолій

Отримати відповідь на важливе запитання зможуть ті з вас, хто перед сном звернеться з ним до своєї підсвідомості: вона проаналізує всі наявні дані і допоможе вам визначитися з правильним напрямом дій.

Риби

З ентузіазмом розпочинаючи роботу над новим проєктом, спочатку добре продумайте, що й як ви робитимете, і лише потім починайте діяти, інакше вам не вдасться досягти успіху.

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