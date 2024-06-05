Гороскоп на 6 червня для всіх знаків зодіаку: день негативної енергетики та занепаду сил

Втім, сказати, що це неможливо, теж не можна: якщо дотримуватись правил, на яких наполягають астрологи, уникнути спокус та пасток, які він, як правило, готує, не лише можна, а й потрібно. Найголовніше — дотримуватися обережності у всіх сенсах, уникаючи ситуацій, які можуть нести в собі небезпеку: не ходити безлюдними вулицями в темний час доби, не носити з собою великі суми грошей і цінні речі, не розганятися за кермом і навіть вулицю переходити тільки в призначеному для цього місця.

Овен

Можливо, ваших вух сьогодні досягнуть плітки, мета яких — зганьбити у ваших очах близьку вам людину: не поспішайте їм вірити — спочатку варто переконатися в їх правдивості і тільки потім робити висновки.

Телець

День, незважаючи на його будній статус, більше підходить для відпочинку, а не для праці: ваше завдання – накопичити достатню кількість сил, які дозволять вам завтра впоратися з великим обсягом роботи.

Близнята

Закінчивши роботу над важливим проєктом, не поспішайте ставити в ньому фінальну точку: зробіть перерву, а потім подивіться на неї свіжим поглядом – ви одразу побачите похибки, які потрібно виправити.

Рак

Ставлячи собі мету – як професійного, так і особистого характеру, – розробіть тактику та стратегію її досягнення, тоді вам вдасться отримати бажане відносно легко і без особливої напруженості.

Лев

Дізнавшись, що дві близькі вам людини всерйоз посварилися, не поспішайте приймати бік однієї з них: такий вчинок – найкращий спосіб налаштувати проти себе іншого – дайте їм можливість розібратися самим.

Діва

Будьте вищими за чужі зауваження на вашу адресу, навіть якщо вони здадуться вам несправедливими: можливо, людина тільки й домагається вашої емоційної реакції – не тіште її.

Терези

Не варто зривати поганий настрій на близьких людях лише тому, що вони перебувають, як то кажуть, під рукою: спробуйте сублімувати внутрішній негатив у якусь корисну діяльність, наприклад, у роботу.

Скорпіон

Перш ніж засмутитися з якогось — як вам здається, важливого — приводу, запитайте себе, чи будете ви пам'ятати про це через кілька днів — найімовірніше, відповідь виявиться негативною.

Стрілець

Небажано давати волю своїм емоціям, особливо якщо під їхнім впливом вам необхідно буде ухвалити важливе – життєве чи професійне – рішення: воно обов'язково виявиться помилковим.

Козоріг

Депресивний стан, який може накрити вас від самого ранку, добре «лікується» вашим улюбленим заняттям – роботою: чим більше її буде, тим швидше і легше ви забудете про всі свої прикрощі.

Водолій

Нинішній день – не найкращий час для романтичного побачення, тому – навіть якщо ви призначили його заздалегідь – краще відмовитися та перенести зустріч на інший – сприятливіший – час.

Риби

Недуг, який ви відчуєте в цей час, найімовірніше, буде продиктований втомою, тому замість того, щоб хапатися за таблетки, потрібно відкласти у бік справи і відпочити.

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