Гороскоп на 6 червня для всіх знаків зодіаку: день сварок і невдалих покупок

День негативної — темної — енергетики, коли ймовірність прикрих сварок і непередбачених конфліктів зростає в рази.

Люди стають вразливими, чутливими та нещирими, їх дуже легко образити — вони болісно реагують на будь-які, навіть цілком нешкідливі і нейтральні слова, тому необхідно добре думати, перш ніж що-небудь сказати. Час також несприятливий для торгових операцій, особливо покупок — що ви б не придбали, у ньому виявиться прихований брак.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 6 червня для Овнів

Зірки рекомендують розпочати підготовку до нових серйозних і перспективних проєктів, а ось братися за їхню реалізацію сьогодні не варто — умови для цього ще не склалися.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 6 червня для Тельців

Принцип "хочеш зробити добре — зроби сам" сьогодні не спрацює: ви навряд чи зможете навчити дітей давати раду з домашніми обов'язками, якщо будете брати їх на себе — забезпечте їм простір для діяльності.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 6 червня для Близнят

Звертайте увагу на будь-які професійні ідеї, які будуть з'являтися вам під час роботи по господарству: як відомо, Агата Крісті вигадувала сюжети для своїх детективів під час миття посуду.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 6 червня для Раків

Енергію, якої сьогодні не бракуватиме, рекомендується витрачати на дійсно потрібні і важливі справи, а не витрачати її на дрібниці: так ви швидко знесилитеся, нічого до пуття не зробивши.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 6 червня для Левів

Вирушаючи до магазинів, пам'ятайте про необхідність дотримуватися розумної економії, в іншому разі ви можете скупити половину асортименту магазинів, що неабияк виснажить ваш банківський рахунок.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 6 червня для Дів

Ухвалення важливого життєвого рішення бажано відкласти на кілька днів, сьогодні вам навряд чи вдасться оцінити всі фактори, а значить, великий ризик помилки, яка з часом негативно позначиться на розвитку подій.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 6 червня для Терезів

Будь-які заняття сьогодні обернуться змарнованим часом, тож краще присвятити його — у повній відповідності з календарем — повноцінному фізичному відпочинку.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 6 червня для Скорпіонів

Не варто робити кому-небудь із близьких не тільки зауваження, але й провокаційно жартувати на їхню адресу: випади з вашого боку будуть сприйняті як недружні і призведуть до конфлікту.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 6 червня для Стрільців

Небажано вихвалятися своїми успіхами, навіть якщо вони дійсно мають місце бути: по-перше, так їх легко наврочити, а по-друге, некрасиво мати вигляд чванька у чужих очах.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 6 червня для Козорогів

Незважаючи на вихідний день, необхідно максимально дистанціюватися від рідних і близьких людей і більшу частину часу провести на самоті: занадто велика ймовірність серйозної і, на жаль, незворотної сварки.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 6 червня для Водоліїв

Сьогодні категорично не рекомендується "вбивати" час — роблячи так, не варто потім дивуватися, що він всерйоз на вас образився і згодом вам буде його не вистачати.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 6 червня для Риб

День, коли, згідно з крилатою фразою з роману Булгакова, не варто нікого ні про що просити: якщо люди, від яких щось залежить у вашому житті, зможуть піти назустріч, вони самі запропонують вам допомогу.

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