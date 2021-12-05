Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день боротьби між добром та злом

Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день боротьби між добром та злом

День боротьби між добром і злом, гору у якій вони отримуватимуть по черзі.

Особливо вразливими в цей час стануть недовірливі і вразливі люди: їм здаватиметься, що весь світ проти них, всі будують їм підступи і плетуть проти них інтриги. Незважаючи на це, небажано уникати фізичного навантаження – енергія розпиратиме зсередини, створюючи серйозний моральний дискомфорт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 грудня для Овнів

Не давайте недоброзичливцям збити вас з робочого настрою, який ви відчуватимете з самого ранку, тоді сил і енергії вистачить на здійснення найсміливіших і найперспективніших професійних планів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 грудня для Тельців

Найголовніше у спілкуванні з оточенням – нікому не говорити брутальних слів і не робити уїдливих зауважень, це створить атмосферу небажаної ворожості як у робочому колективі, так і в сім'ї.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 грудня для Близнят

Потребуючи підказки щодо того, як вчинити в тій чи тій – непростій ситуації – звертайте увагу на знаки, які надсилатиме доля – один із них якраз доречний.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 грудня для Раків

Небажано пробачати двозначні жарти і різкі зауваження, які можуть робити різні — як близькі, так і малознайомі — люди: варто показати, що ви можете відповісти відповідним чином.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 грудня для Левів

У першій половині дня з вами несподівано може статися напад дратівливості: він буде обумовлений не тільки вашим поганим характером, що теж має місце, але й негативним впливом Місяця.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 грудня для Дів

Пристрасті, які можуть вирувати сьогодні у вашій душі, необхідно буде вгамувати, придумавши собі корисне і захопливе заняття: можна, наприклад, зробити генеральне прибирання або зв'язати наволочку для диванної подушки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 грудня для Терезів

Заступаючись за людину, яка здасться вам несправедливо скривдженою, намагайтеся переконатися в тому, що вона дійсно потребує вашої допомоги, інакше ризикуєте опинитися в дурному становищі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 грудня для Скорпіонів

Незважаючи на велике бажання "розім'ятись", від занять спортом – через велику ймовірність травм та розтягнень – краще відмовитися, замість користі вони завдадуть шкоди.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 грудня для Стрільців

Вас сьогодні супроводжуватиме рідкісний успіх, якого в жодному разі не можна упустити: такий — сприятливий у всіх сенсах — збіг обставин може повторитися нескоро.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 грудня для Козорогів

Успіх сьогодні посміхнеться тільки тим, хто, виконуючи професійні завдання, не кидатиметься з боку в бік, а заздалегідь складе докладний план і ретельно його дотримуватиметься.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 грудня для Водоліїв

Підписуючи важливий договір або серйозний контракт, уважно читайте його зміст, особливо текст, надрукований дрібним шрифтом – згодом саме там на вас може чекати "неприємний" сюрприз.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 грудня для Риб

Зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, можна буде лише одним нескладним способом: необхідно якнайменше спілкуватися з оточенням, серед яких багато токсичних людей.

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