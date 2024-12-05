Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли будь-яка інформація не буде випадковою

День, коли особливої уваги вимагатиме інформація, що надходить до людини з різних джерел, – вона не буде випадковою.

Чого б не стосувалися факти, які в цей час стануть відомими, в цій ситуації – або трохи пізніше – вони допоможуть вирішити серйозну проблему чи знайти відповідь на важливе запитання. Не останню роль у цьому сенсі вирішуватиме інтуїція, яка дозволить передбачати ймовірні події та підказувати необхідну реакцію на кілька кроків уперед.

Овен

Якщо вам необхідно зробити комусь із колег або підлеглих зауваження, найкращого часу не знайти: людина не лише з увагою вислухає те, що ви їй скажете, а й знайде спосіб виправити становище.

Телець

Не варто нав'язувати свою думку та давати поради людям, які вас про це не просять – можна нарватися на не найприємнішу реакцію і втрапити в незручне становище, що навряд чи підніме настрій.

Близнята

День, коли говорити потрібно якомога менше, а слухати – якомога більше: таким чином ви зможете дізнатися щось важливе для себе, чого прямо вам ніхто б не сказав, а тут людина обмовиться, сама того не помітивши.

Рак

З фінансами ви сьогодні будете на "ти", тому можна робити будь-які операції, всі вони будуть вдалими, але особливо успішними обіцяють стати придбання – від дрібних до великих і серйозних.

Лев

Незважаючи на понеділок, представникам вашого знака необхідно знайти час для відпочинку, і чим більше його буде, тим краще: всі справи не переробиш, а відновлювати сили життєво необхідно.

Діва

Не варто сваритися з близьким другом лише тому, що він має іншу – відмінну від вашої – точку зору: мине зовсім небагато часу і ви зрозумієте, що частка істини в його міркуваннях є.

Терези

Плануючи своє майбутнє, намагайтеся врахувати всі нюанси своїх дій, інакше згодом ви можете зіткнутися з тим, що – на превеликий жаль – не можете зробити все необхідне.

Скорпіон

День сприятливий для мирних переговорів з тими, з ким ви останнім часом посварилися: сьогодні вони будуть налаштовані прихильно і вибачать вам образи – зірки вважають, що вам потрібно зробити те саме.

Стрілець

Організм, який ви абсолютно не шкодуєте, надсилатиме вам сигнали про наявні у нього проблеми: найімовірніше, вони будуть пов'язані з необхідністю змінити систему харчування і більше відпочивати.

Козеріг

Ззірки пошлють вам чудовий шанс добре проявити себе перед керівницством, шкода буде, якщо ви його втратите: доля не розкидається такими унікальними можливостями – на наступну доведеться чекати довго.

Водолій

Складуться вдалі передумови для кар'єрного зростання, головне – відповідально підійти до виконання завдання, яке сьогодні доручить вам керівництво, воно обов'язково зарахується.

Риби

Відповідь на будь-яке професійне чи життєве питання дасть інтуїція, головне, правильно – чітко та змістовно – його сформулювати, тоді й керівництво до дії можна буде отримати практично блискавично.

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