Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно ігнорувати плітки й чутки

День, коли негатив, властивий навіть найдобрішим і найпоряднішим людям, виривається назовні.

Висновок з таких обставин однозначний: оскільки будь-яке – навіть незначне – зіткнення може закінчитися серйозним конфліктом, бажано якомога менше спілкуватися з людьми навколо. Чутки та плітки, які можуть досягти наших вух, необхідно ігнорувати – нічого, крім зіпсованого настрою, вони не принесуть.

Овен

Ймовірними є агресивні випади на вашу адресу з боку недоброзичливців, найкраща тактика в такому разі – з усмішкою пропустити їхні слова повз вуха, а потім поспостерігати, як їхня злість повернеться проти них самих.

Телець

Спілкування з коханою людиною цього дня викличе розчарування, що – своєю чергою – може стати причиною проблем у стосунках: щоб це не сталося, краще – якщо є така можливість – його скоротити.

Близнята

Від вирішення серйозних робочих питань сьогодні бажано відмовитися – у кращому разі ви не досягнете поставленої мети, а в гіршому – можете завалити важливий проєкт, від якого залежить ваша кар'єра.

Рак

Свої слова на адресу інших людей треба контролювати завжди, але сьогодні – особливо: занадто велика ймовірність образити когось близького, через що ви, зрештою, страждатимете набагато більше, ніж він.

Лев

Завзятість, яка змушує вас будь-що наполягати на своєму, цього дня до добра не доведе: залиште людям, які перебувають поряд із вами, право на їхню думку, навіть якщо вона наперед є помилковою.

Діва

Невластива вам довірливість, яку ви з незрозумілої причини захочете проявити сьогодні, не доведе вас до добра: щоб не стати жертвою шахраїв, сумнівайтеся у словах малознайомих осіб.

Терези

Можливо, когось здивує це застереження, але надавати допомогу цього дня необхідно вибірково: надто велика ймовірність наразитися на тих, хто просто захоче покращити своє матеріальне становище за ваш рахунок.

Скорпіон

Нинішній день представникам вашого знака бажано провести в режимі відпочинку й відновлення сил – як фізичних, так і моральних: навіть незначні справи не вдасться довести до ладу.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми, які для вас справді дорогі: занадто велика ймовірність посваритися з ними, що може призвести до довготривалого конфлікту – подумайте, чи готові ви до нього.

Козоріг

Поступившись умовлянням когось із близьких і здійснивши негативний вчинок лише тому, що "всі так роблять", ви завдасте моральної шкоди передусім собі, оскільки ще довго жалкуватимете про скоєне.

Водолій

До чужої критики треба дослухатися лише в тому разі, якщо вам її висловить людина, якій ви довіряєте – слова інших можна пропускати повз вуха, оскільки вони – відображення їхніх власних проблем.

Риби

На які б теми ви не спілкувалися, намагайтеся говорити лише про себе: обговорюючи інших людей, ви можете втрапити в незручну ситуацію, вихід з якої виявиться скрутним.

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