Гороскоп на 6 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба скинути тягар минулого

Нинішній день сприятливий для того, щоб скинути з плечей тягар минулого, який здається непосильним, і почати життя з чистого аркуша.

Не варто боятися переходу на новий життєвий рівень, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від того, що здається потрібним і важливим на цьому етапі існування. Важливо пам'ятати, що не можна побачити нові горизонти, не відчаливши від берега, на якому перебуваєш зараз, адже перспективи можуть виявитися набагато привабливішими, ніж усе, чим людина володіє зараз.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 грудня для Овнів

Не варто ворушити минуле, згадуючи про сварки й образи, які давно залишилися в минулому, особливо якщо йдеться про рідних людей і друзів: нічого, окрім нових – нікому не потрібних – конфліктів, ви не отримаєте.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 грудня для Тельців

Сприймайте знаки з минулого, які ви можете отримати сьогодні, як інформацію для роздумів: вони допоможуть вам дійти важливих висновків, які дозволять не припуститися зроблених колись помилок знову.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 грудня для Близнят

Згадайте про людину, якій ви, ймовірно, багато в чому зобов'язані своїм нинішнім – з усіх боків приємним – становищем: цілком можливо, що настав час за все їй подякувати – хоча б телефоном.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 грудня для Раків

Незважаючи на те, що минуле цього дня активно вторгатиметься у ваше життя, не приділяйте йому більше часу, ніж воно заслуговує: пам'ятайте, що воно вже минуло, а вам потрібно звернути увагу на сьогоднішній день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 грудня для Левів

Хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими і, що особливо неприємно, призведуть до серйозних ускладнень – намагайтеся, відчувши навіть легке нездужання, негайно звернутися до лікаря.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 грудня для Дів

Емоції, які ви відчуватимете сьогодні, потребуватимуть виходу, проте зробіть все, щоб об'єктом для них не стали ті, хто вас оточує: навряд чи вони будуть у захваті від такої ролі – краще відіграйтеся на чашці.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 грудня для Терезів

Відповідаючи на запитання щодо того, чому все у вашому житті склалося так, а не інакше, намагайтеся бути дуже чесними: якщо ви зізнаєтеся, що багато в чому винні самі, вам буде легше виправити становище.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 грудня для Скорпіонів

Сьогодні ви, спостерігаючи за іншими людьми, зможете начебто побачити самих себе з боку: можливо, видовище буде не найприємнішим, та воно необхідне, оскільки допоможе вам вжити необхідних заходів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 грудня для Стрільців

Настав час відкрити той самий "довгий ящик", до якого ви постійно відкладаєте справи, якими з якоїсь причини вам не хочеться займатися: сьогодні вам вдасться швидко і практично без напруження з ними впоратися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 грудня для Козорогів

Спогади про помилки, яких ви припустилися раніше, навряд чи сприятимуть гарному настрою, але, можливо, вони надіслані вам для того, щоб ви не повторили їх сьогодні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 грудня для Водоліїв

Відчуття дежавю, яке може переслідувати вас сьогодні, викличе не найприємніші почуття та емоції, але воно необхідне для того, щоб "закрити гештальт" стосунків, незакінчених у минулому.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 грудня для Риб

Творчість, якою вам – з великою ймовірністю – захочеться зайнятися сьогодні, цілком може через певний час стати другою, а можливо, і першою – бюджеутворювальною – професією.

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