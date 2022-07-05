Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відкинути сумніви

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відкинути сумніви

День, коли необхідно вчиняти твердо та рішуче – будь-які сумніви та коливання не дозволять навіть підступитися до поставленої мети.

Якщо щось не складається або складається не так, як хотілося б, необхідно "відмотати" стрічку своїх дій назад і зрозуміти, що свого часу призвело до помилки: виправивши її, можна буде рухатися далі. Час сприятливий для зустрічей зі старими друзями – спілкування з ними принесе не лише задоволення, а й користь.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 липня для Овнів

День можна присвятити справам, на які зазвичай не вистачає часу: навести лад у документах, перебрати речі у шафах та викинути все, чим давно не користуєтеся.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 липня для Тельців

Не варто вступати в суперечки з колегами та керівництвом: у першому випадку ви можете налаштувати проти себе колектив, у другому – безпосереднє керівництво, і ще невідомо, що гірше.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 липня для Близнят

День обіцяє бути дуже продуктивним, та лише в тому разі, якщо ви зосередитеся на роботі і не відволікатиметеся на дрібниці, які будуть безжально відбирати ваш час.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 липня для Раків

Хороший день для відновлення втрачених зв'язків із колись близькими – а, можливо, й коханими – людьми: якщо відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь людини, просто наберіть її номер.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 липня для Левів

Тим, хто давно думає про зміну місця роботи, рекомендується зайнятися пошуком вакансій – можна відправляти резюме, записуватися на співбесіди і просити друзів напружити їхні зв'язки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 липня для Дів

Небажано давати обіцянки, навіть якщо вас до цього змушуватимуть – ви не зможете дотриматися слова і завоюєте репутацію несерйозної та легковажної людини.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 липня для Терезів

Сьогодні можна розпочинати реалізацію будь-якого – навіть дуже складного та трудомісткого – проєкту, головне, займатися лише ним, а не розпорошувати свої сили на кілька справ відразу.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів

День рідкісної та виняткової працездатності, протягом якого можна буде переробити таку кількість справ, на яку раніше пішов би щонайменше тиждень.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 липня для Стрільців

Тим, хто сьогодні хоче багато встигнути, бажано скласти докладний план дій: дотримуючись його, ви зможете легко та швидко виконати усі професійні завдання дня.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 липня для Козорогів

Не варто покладати особливих надій на сьогоднішні трудові звершення – через загальну суцільну розслабленість вам навряд чи вдасться зробити щось серйозне, тож краще присвятити цей час відпочинку.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 липня для Водоліїв

Не варто нервувати з приводу дрібних професійних та побутових негараздів – не мине й доба, як ви успішно про них забудете.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 липня для Риб

Сьогодні не варто приймати важливих професійних та особистих рішень: якщо ви помилитеся – а така ймовірність існує – серйозних наслідків уникнути не вдасться, тож краще не ризикувати.

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