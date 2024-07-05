Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день виконання бажань

До того ж робити для того, щоб мрій стали дійсністю, нічого не доведеться — в молодик у організму просто не вистачить сил. Досить загадати, а ще краще візуалізувати те, що ми хочемо в результаті отримати. Головне – уявити картину у реальному часі, з максимальною кількістю деталей, але у такому вигляді, в якому наше бажання нікому не зашкодить. Цього дня також можна будувати плани на майбутнє, до того ж, не бути скромними, а включати навіть ті пункти, які, на перший погляд, можуть здатися фантастичними.

Овен

Як би вам не хотілося осягнути неосяжне, намагайтеся сьогодні обмежитися лише найважливішими справами: перевитрата сил загрожує швидкою стомлюваністю і поганим самопочуттям.

Телець

День – і тут його статус вихідного буде дуже доречним – ідеально підходить для відпочинку та відновлення сил, які потрібно накопичити до початку робочого тижня, коли потрібно діяти активно.

Близнята

Представники вашого знака мають потужну інтуїцію, до якої, на жаль, далеко не завжди дослухаються — сьогодні саме вона передбачить їм, як правильно вчинити в ситуації, що склалася.

Рак

Не варто тримати за душею «камінь» підозр щодо близької вам людини: якщо не з'ясувати стосунки зараз, з кожним днем це буде все складніше, а внаслідок серйозного конфлікту уникнути не вдасться.

Лев

Зірки радять вам провести день із людьми, з якими можна бути собою, а не «тримати обличчя», намагаючись видаватися значною персоною – найімовірніше, це будуть близькі друзі та рідні.

Діва

Намагайтеся уникнути самокритики, яка сьогодні буде не тільки не корисною, а й відверто шкідливою – навпаки, згадайте свої життєві та професійні перемоги, це підвищить вашу самооцінку.

Терези

Домагаючись своєї мети, не виявляйте впертість – ви не сильні в цій якості, а отже, найімовірніше, програєте: сміливо йдіть на компроміс, враховуйте не лише свої, а й чужі інтереси – так вам вдасться перемогти.

Скорпіон

Стаючи до реалізації важливого для вас проєкту, навіть якщо він стосується домучи побуту, не допускайте навіть думки про те, що у вас щось може не вдатися: секрет успіху – віра у свої сили та можливості.

Стрілець

Перш ніж подолати всі перепони на шляху досягнення важливої – як вам здається – мети, переважно особистого характеру, переконайтеся, що вона вам справді потрібна, і всі зусилля будуть немарними.

Козоріг

Важливо пам'ятати, що сьогодні закладається програма на місяць наперед, тому думати потрібно переважно про те, які проєкти ви хочете реалізувати і який результат отримати, а зайве ігнорувати.

Водолій

Варіант вирішення старої – і вже добряче вам набридлої – проблеми може прийти з найнесподіванішого джерела – наприклад, уві сні, а в деяких випадках і зовсім здасться, що він зійшов на людину звідкись згори.

Риби

Зірки радять вам присвятити вихідний відпочинку, максимально відмовившись від проблем – як професійних, так і побутових – лише так можна буде відновити енергетичний баланс.

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