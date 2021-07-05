Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день зарозумілості і агресії

Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день зарозумілості і агресії

Негативний і небезпечний місячний день, який може призвести до конфліктів, сварок і чвар.

Оточення переповнює агресія, тому спілкування, яке може бути неприємним, краще звести до мінімуму. До того ж у кожного з нас може проявитися самовпевненість, зарозумілість, бажання хвалитися своїми досягненнями і перебільшувати свої здібності. Згодом нічого, крім сорому, ці негативні прояви характеру у людини не викличуть.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 6 липня для Овнів

Спілкування з начальством — особливо, якщо воно торкнеться фінансових питань, — краще перенести на інший час: позитивних результатів воно все одно не дасть, навпаки, може зіпсувати всю справу.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 6 липня для Тельців

Сили сьогодні на межі, тому витрачати їх необхідно вкрай ощадливо: в іншому разі їх не вистачить навіть на першочергові справи, не кажучи вже про другорядні завдання.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 6 липня для Близнят

Незважаючи на тотальну професійну зайнятість, намагайтеся знайти час і для домашніх справ: наведіть лад у квартирі, освіжіть текстиль, приготуйте обід на кілька днів.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 6 липня для Раків

Необхідно дотримуватися помірності в усьому — від роботи до особистого життя: надмірна активність в будь-якій сфері може стати причиною погіршення самопочуття і навіть стати причиною нервового зриву.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 6 липня для Левів

Мудрість про те, що слово не горобець, ви сьогодні збагнете на власному досвіді: щоб не постраждати від власної балакучості, краще тримати язик за зубами і не говорити зайвого.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 6 липня для Дів

День не підходить для ухвалення серйозних рішень: правильно прорахувати всі доводи за і проти не вдасться, тому занадто велика ймовірність помилкових дій.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 6 липня для Терезів

Спілкування з коханою людиною краще звести до мінімуму: односкладовими реченнями, звичайно, розмовляти не варто, але і заводити тривалі бесіди теж — вони загрожують серйозними сварками.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів

Спілкуючись з близькими людьми — особливо якщо йдеться про літніх родичів — важливо пам'ятати, що вони, незважаючи на вік, мають право на свою думку в будь-якому питанні, яким би сучасним воно вам не здавалося.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 6 липня для Стрільців

Вирішуючи важливі питання — як професійні, так і побутові, уникайте поспіху: під її впливом можна наробити масу помилок, на виправлення яких згодом піде багато часу і сил.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 6 липня для Козорогів

Тринькання, до якого ви, всупереч своїй натурі, сьогодні будете схильні, може неабияк спустошити ваш гаманець, про що ви згодом можете дуже сильно шкодувати.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 6 липня для Водоліїв

Професійного успіху в цей день доиожеться лише той з вас, хто зможе чергувати режим праці і відпочинку: сили потрібно не тільки витрачати, а й відновлювати, інакше вони швидко вичерпаються.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 6 липня для Риб

Не поспішайте демонструвати свою професійну перевагу начальству і особливо колегам — останні можуть виявитися особливо злопам'ятними і не пробачать приниження.

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