Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день зарозумілості і агресії

Негативний і небезпечний місячний день, який може призвести до конфліктів, сварок і чвар.
Оточення переповнює агресія, тому спілкування, яке може бути неприємним, краще звести до мінімуму. До того ж у кожного з нас може проявитися самовпевненість, зарозумілість, бажання хвалитися своїми досягненнями і перебільшувати свої здібності. Згодом нічого, крім сорому, ці негативні прояви характеру у людини не викличуть.
Овен (21.03 — 20.04)
Гороскоп на 6 липня для Овнів
Спілкування з начальством — особливо, якщо воно торкнеться фінансових питань, — краще перенести на інший час: позитивних результатів воно все одно не дасть, навпаки, може зіпсувати всю справу.
Телець (21.04 — 21.05)
Гороскоп на 6 липня для Тельців
Сили сьогодні на межі, тому витрачати їх необхідно вкрай ощадливо: в іншому разі їх не вистачить навіть на першочергові справи, не кажучи вже про другорядні завдання.
Близнята (22.05 — 21.06)
Гороскоп на 6 липня для Близнят
Незважаючи на тотальну професійну зайнятість, намагайтеся знайти час і для домашніх справ: наведіть лад у квартирі, освіжіть текстиль, приготуйте обід на кілька днів.
Рак (22.06 — 22.07)
Гороскоп на 6 липня для Раків
Необхідно дотримуватися помірності в усьому — від роботи до особистого життя: надмірна активність в будь-якій сфері може стати причиною погіршення самопочуття і навіть стати причиною нервового зриву.
Лев (23.07 — 21.08)
Гороскоп на 6 липня для Левів
Мудрість про те, що слово не горобець, ви сьогодні збагнете на власному досвіді: щоб не постраждати від власної балакучості, краще тримати язик за зубами і не говорити зайвого.
Діва (22.08 — 23.09)
Гороскоп на 6 липня для Дів
День не підходить для ухвалення серйозних рішень: правильно прорахувати всі доводи за і проти не вдасться, тому занадто велика ймовірність помилкових дій.
Терези (24.09 — 23.10)
Гороскоп на 6 липня для Терезів
Спілкування з коханою людиною краще звести до мінімуму: односкладовими реченнями, звичайно, розмовляти не варто, але і заводити тривалі бесіди теж — вони загрожують серйозними сварками.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів
Спілкуючись з близькими людьми — особливо якщо йдеться про літніх родичів — важливо пам'ятати, що вони, незважаючи на вік, мають право на свою думку в будь-якому питанні, яким би сучасним воно вам не здавалося.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Гороскоп на 6 липня для Стрільців
Вирішуючи важливі питання — як професійні, так і побутові, уникайте поспіху: під її впливом можна наробити масу помилок, на виправлення яких згодом піде багато часу і сил.
Козоріг (22.12 — 20.01)
Гороскоп на 6 липня для Козорогів
Тринькання, до якого ви, всупереч своїй натурі, сьогодні будете схильні, може неабияк спустошити ваш гаманець, про що ви згодом можете дуже сильно шкодувати.
Водолій (21.01 — 18.02)
Гороскоп на 6 липня для Водоліїв
Професійного успіху в цей день доиожеться лише той з вас, хто зможе чергувати режим праці і відпочинку: сили потрібно не тільки витрачати, а й відновлювати, інакше вони швидко вичерпаються.
Риби (19.02 — 20.03)
Гороскоп на 6 липня для Риб
Не поспішайте демонструвати свою професійну перевагу начальству і особливо колегам — останні можуть виявитися особливо злопам'ятними і не пробачать приниження.
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