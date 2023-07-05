Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: один із найскладніших днів місячного календаря

Один із найскладніших – і негативних – днів місячного календаря, коли сварки та конфлікти виникають повсюдно.

Напруженість у суспільстві та взаєминах між людьми згущуватиметься від самого ранку, і вже до середини дня досягне такого ступеня концентрації, за якої достатньо одного слова — і навіть погляду, — щоб гримнув "грім", тобто виникла непримиренна суперечність думок, позицій або поглядів. Навколишні можуть провокувати одне одного на неадекватні реакції – важливо не реагувати на провокації.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 липня для Овнів

День — зрозуміло, за можливості — бажано провести на самоті: так ви не зможете ні з ким посваритися, що — через властиву вам сьогодні запальність — більш ніж імовірно.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 липня для Тельців

Енергію, якої у вас сьогодні буде достатньо, потрібно спрямувати на якесь корисне заняття — наприклад, прибирання в домі, інакше вона може знайти неприємний вам вихід на поверхню.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 липня для Близнят

Не варто виявляти легковажність у всьому, що стосується ваших стосунків із близькою людиною: необхідно уважно поставитися до стану, в якому вона перебуває, він може стати причиною серйозного розладу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 липня для Раків

Властиві вам ніжність і трепетність можуть обернутися проти вас: ви опинитеся не готовими до неадекватних витівок оточення, що може всерйоз вас засмутити — намагайтеся виставити енергетичний захист.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 липня для Левів

Намагайтеся, незважаючи на будній день, присвятити час своїй оселі – точніше, її енергетиці, а це означає, що необхідно її очистити: все вимити, викинути непотрібні речі та запалити свічки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 липня для Дів

Необхідно відмовитись від будь-яких фінансових операцій, та й паперові гроші краще в руки взагалі не брати – навіть у супермаркеті краще розплатитися карткою.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 липня для Терезів

Можливо, ви станете свідком – або учасником – події, яка поставить вас перед вибором, чому віддати перевагу – світлому чи темному боку: порадитися буде ні з ким, доведеться покластися на себе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів

Сьогодні вам необхідно наслідувати поради класика, який вважав, що не варто розмовляти з незнайомцями — нічого хорошого вам це спілкування не принесе, тому краще не ризикувати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 липня для Стрільців

Ідей щодо того, як досягти успіху у професійній діяльності, сьогодні виявиться багато, головне – привести їх у систему: так вам буде набагато легше втілювати задуми в життя.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 липня для Козорогів

Зірки наполегливо радять вам позбутися речей, які були подаровані неприємними вам людьми – можливо, їхня енергетика є причиною неприємностей, які переслідують вас останнім часом.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 липня для Водоліїв

Не варто вірити на слово людям, яких ви погано знаєте: навряд чи вони керуватимуться добрими намірами, найімовірніше, їхня мета – щось вивідати або схилити до потрібних їм дій.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 липня для Риб

Від важливих справ сьогодні бажано відмовитись: ваша енергетика прагнутиме до нуля, тому вам банально не вистачить сил на те, щоб на належному рівні виконати все заплановане.

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