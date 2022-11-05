Гороскоп на 6 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всесвіт може примусити виправляти помилки

День, коли всесвіт запитає у людини, як вона жила останнім часом, і або заохотить її, або, навпаки, примусить виправляти свої помилки.
У першому випадку вищі сили нададуть додатковий запас енергії, яку можна буде витратити на життя й роботу, у другому – змусять відпрацювати те, що було скоєно на шкоду навколишньому світові. Час також максимально сприятливий для творчих справ – створити справжній шедевр зможе навіть той, хто досі нічим схожим не займався.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 6 листопада для Овнів
Ставлячи перед собою життєві цілі – як на наступний тиждень, так і на більш тривалу перспективу – подумайте про те, чи потрібні вони вам насправді, чи ви йдете на поводі в реклами і громадської думки.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 6 листопада для Тельців
Не варто з'ясовувати стосунки з коханою людиною, навіть якщо ви вважаєте, що накопичилися проблеми, які вимагають негайного вирішення: сьогодні ви однаково ні про що не домовитеся, а от посваритися можете цілком.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 6 листопада для Близнят
Не давайте колишнім образам "підняти" голову і зіпсувати вам вихідний день: намагайтеся абстрагуватися від поганого і зосередитися на хорошому, якого навколо вас достатньо – треба лише озирнутися.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 6 листопада для Раків
Спогади, які сьогодні час від часу приходитимуть до вас, потрібні для того, щоб зробити важливі висновки з колишніх подій і – особливо! – з вашої поведінки в ті часи.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 6 листопада для Левів
Згадайте про людей, з якими давно не спілкувалися, і зателефонуйте або напишіть їм: за час, протягом якого ви не розмовляли, накопичилося багато новин, які вони мають розповісти вам, а ви їм.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 6 листопада для Дів
Події сьогоднішнього дня є прямим продовженням і наслідком подій, що відбувалися певний час тому: якщо ви подбаєте про те, щоб подумати, то, мабуть, згадаєте і зрозумієте, що до них призвело.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 6 листопада для Терезів
Незважаючи на те, що на календарі вихідний, від порожніх розмов і безглуздого проведення часу краще відмовитися: ви лише намарно витратите час і сили і не встигнете відпочити.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 6 листопада для Скорпіонів
Поставивши сьогодні правильну – професійну чи життєву – мету, ви вже завтра відчуєте приплив сил, які допоможуть вам її досягти, тож ретельно обмірковуйте свої найближчі кроки.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 6 листопада для Стрільців
Зустріч із людиною з минулого може відкрити перед вами нову життєву сторінку – важливо поставитися до давнього знайомого без упередження, адже за час, що минув, він цілком міг змінитися на краще.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 6 листопада для Козорогів
Скинути тягар минулого, який останнім часом тисне вам на плечі, можна, лише перемістивши фокус своєї уваги на майбутнє: займіться тим, що ви так рідко робите – помрійте, і все налагодиться.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 6 листопада для Водоліїв
Будьте готові до того, що сьогодні вам доведеться блискавично приймати важливе рішення: на те, щоб ретельно зважити всі доводи за і проти, не буде часу, тому довіртеся інтуїції.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 6 листопада для Риб
День сприятливий для занять творчістю, про яку ви раніше лише мріяли: взявши до рук перо чи пензлик, ви самі здивуєтеся навичкам, які у вас є – можливо, в минулому житті ви були письменником чи художником.
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