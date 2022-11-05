Гороскоп на 6 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли всесвіт може примусити виправляти помилки

День, коли всесвіт запитає у людини, як вона жила останнім часом, і або заохотить її, або, навпаки, примусить виправляти свої помилки.

У першому випадку вищі сили нададуть додатковий запас енергії, яку можна буде витратити на життя й роботу, у другому – змусять відпрацювати те, що було скоєно на шкоду навколишньому світові. Час також максимально сприятливий для творчих справ – створити справжній шедевр зможе навіть той, хто досі нічим схожим не займався.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 листопада для Овнів

Ставлячи перед собою життєві цілі – як на наступний тиждень, так і на більш тривалу перспективу – подумайте про те, чи потрібні вони вам насправді, чи ви йдете на поводі в реклами і громадської думки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 листопада для Тельців

Не варто з'ясовувати стосунки з коханою людиною, навіть якщо ви вважаєте, що накопичилися проблеми, які вимагають негайного вирішення: сьогодні ви однаково ні про що не домовитеся, а от посваритися можете цілком.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 листопада для Близнят

Не давайте колишнім образам "підняти" голову і зіпсувати вам вихідний день: намагайтеся абстрагуватися від поганого і зосередитися на хорошому, якого навколо вас достатньо – треба лише озирнутися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 листопада для Раків

Спогади, які сьогодні час від часу приходитимуть до вас, потрібні для того, щоб зробити важливі висновки з колишніх подій і – особливо! – з вашої поведінки в ті часи.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 листопада для Левів

Згадайте про людей, з якими давно не спілкувалися, і зателефонуйте або напишіть їм: за час, протягом якого ви не розмовляли, накопичилося багато новин, які вони мають розповісти вам, а ви їм.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 листопада для Дів

Події сьогоднішнього дня є прямим продовженням і наслідком подій, що відбувалися певний час тому: якщо ви подбаєте про те, щоб подумати, то, мабуть, згадаєте і зрозумієте, що до них призвело.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 листопада для Терезів

Незважаючи на те, що на календарі вихідний, від порожніх розмов і безглуздого проведення часу краще відмовитися: ви лише намарно витратите час і сили і не встигнете відпочити.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 листопада для Скорпіонів

Поставивши сьогодні правильну – професійну чи життєву – мету, ви вже завтра відчуєте приплив сил, які допоможуть вам її досягти, тож ретельно обмірковуйте свої найближчі кроки.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 листопада для Стрільців

Зустріч із людиною з минулого може відкрити перед вами нову життєву сторінку – важливо поставитися до давнього знайомого без упередження, адже за час, що минув, він цілком міг змінитися на краще.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 листопада для Козорогів

Скинути тягар минулого, який останнім часом тисне вам на плечі, можна, лише перемістивши фокус своєї уваги на майбутнє: займіться тим, що ви так рідко робите – помрійте, і все налагодиться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 листопада для Водоліїв

Будьте готові до того, що сьогодні вам доведеться блискавично приймати важливе рішення: на те, щоб ретельно зважити всі доводи за і проти, не буде часу, тому довіртеся інтуїції.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 листопада для Риб

День сприятливий для занять творчістю, про яку ви раніше лише мріяли: взявши до рук перо чи пензлик, ви самі здивуєтеся навичкам, які у вас є – можливо, в минулому житті ви були письменником чи художником.

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