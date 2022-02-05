Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку: день добра та милосердя

День добра та милосердя, які рекомендується виявляти всім без винятку – за них обов'язково воздасться.
Можна – і треба – виявляти співчуття, заступатися за ображених, допомагати тим, хто потребує, – загалом, боротися з несправедливістю на всіх життєвих рівнях. Будь-який вчинок цього часу має бути продиктований добрими спонуканнями, інші Всесвіт просто не прийме.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 6 лютого для Овнів
Доброзичливість і великодушність, властиві представникам вашого знака, сьогодні принесуть відчутну користь: люди, яким ви допоможете у важливій справі, не залишаться перед вами у боргу.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 6 лютого для Тельців
Цього дня ініціатива не тільки не карається, а й всіляко заохочується оточенням: ви зможете знайти вирішення важливого та складного побутового питання, яке довго не давало вам спокою.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 6 лютого для Близнят
Зірки рекомендують вам згадати про своє хобі і подумати про те, як воно зможе збільшити ваш бюджет — можливо, має сенс почати потроху продавати свої вироби.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 6 лютого для Раків
В правдивості твердження про те, що скромність — найкоротший шлях до невідомості, вам доведеться переконатися на власному досвіді: необхідно рішуче відстоювати свою правоту.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 6 лютого для Левів
Цього дня не можна пускати справи – нехай навіть і побутові – на самоплив: щоб досягти успіху, необхідно ретельно розпланувати свій день і не відволікатися на сторонні теми та розмови.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 6 лютого для Дів
Потужний потік енергії, яка зійде на вас у цей день, необхідно направити на заняття, яке має всі шанси на успіх – не варто витрачати час і сили на свідомо провальні заняття.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 6 лютого для Терезів
День сприятливий для будь-яких починань, важливо скористатися сприятливим моментом для того, щоб розпочати справу, яку ви давно планували – наприклад, ремонт.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 6 лютого для Скорпіонів
Навколишнім сьогодні треба говорити тільки хороші і добрі слова, навіть якщо в глибині душі ви впевнені, що вони цього не заслуговують: можливо, під впливом вашого позитиву вони виправляться і стануть кращими.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 6 лютого для Стрільців
Не варто розраховувати на диво і давати обіцянки, які ви не зможете виконати: навіщо свідомо ставити себе в незручне становище, з якого не так просто буде вибратися.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 6 лютого для Козорогів
Якщо ви давно хотіли зробити комусь добру справу, вважайте, що потрібний для цього час настав: допомога, надана тим, хто її потребує, не тільки зарахується, а й повернеться сторицею.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 6 лютого для Водоліїв
День сприятливий для наведення ладу на будь-якому рівні – скористайтеся сприятливими умовами для того, щоб до блиску вимити квартиру, а заразом розсортувати всі документи на робочому столі.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 6 лютого для Риб
Незважаючи на вихідний, можна займатися підготовкою доповіді або презентації, які заплановані наступного тижня: натхнення, яке на вас зійде, дозволить все чітко спланувати.
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