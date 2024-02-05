Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно берегти енергію

День, коли дуже важливо берегти енергію – через конфлікти з людьми навколо вона може витікати, як пісок крізь пальці.

Необхідно акумулювати сили, які приходитимуть від Місяця та зірок, і спрямовувати їх на вирішення важливих професійних питань. Від закупів – особливо великих – цього дня краще відмовитися: найімовірніше, вони виявляться бракованими, тому дуже швидко вийдуть з ладу, а отже, потрібно буде витрачати гроші на нове придбання.

Овен

Не варто розпочинати роботу над новими – важливими – проєктами: впоратися з ними представникам вашого знака сьогодні не до снаги, тому краще зайнятися менш важливими та спокійнішими справами.

Телець

Не варто брати на себе – разом із власними – чужі обов'язки: люди, які захочуть їх на вас звалити, тиснутимуть на притаманну вам шляхетність – не дозволяйте їм маніпулювати собою.

Близнята

Небажано ділитися з кимось професійними ідеями, які сьогодні спадатимуть вам на думку, інакше ви дуже швидко дізнаєтеся, що хтось випередив вас, втіливши їх у життя.

Рак

Гнатися за кількома "зайцями"» небажано завжди, але сьогодні такий підхід до вирішення професійних питань особливо небажаний – ви не встигнете нічого, тому визначтеся з тим, що для вас важливіше.

Лев

Незважаючи на те, що у фінансовому відношенні ваше становище успішне, режим розумної економії не зашкодить: не варто витрачати всі наявні у вас ресурси – створіть їх стратегічний запас.

Діва

Небажано ухвалювати важливі професійні та життєві рішення – з великою ймовірністю вони виявляться помилковими, тому нинішній день більше підходить для оцінки ситуації, що склалася.

Терези

Спілкування з коханою людиною сьогодні бажано звести до мінімуму: під впливом місячних енергій ви з нею можете наговорити одне одному зайвого, а це загрожує серйозним погіршенням взаємин.

Скорпіон

Не варто витрачати енергію, що б'є через край, яку ви відчуєте сьогодні, на порожнє проведення часу – наприклад, розмови й суперечки, які не несуть жодного смислового навантаження – її можна витратити з більшою користю.

Стрілець

Не варто шукати пригод на свою голову, розпочинаючи спілкування і – особливо! – конфлікти з незнайомими та неадекватними людьми: дослухайтеся до поради зірок – оминайте їх стороною.

Козоріг

Не варто виділятися із загальної маси співробітників, пропонуючи нові і, як вам здається, перспективні ідеї: сьогодні керівництво навряд чи їх оцінить, тому заощадьте їх для зручнішого випадку.

Водолій

Енергії на весь робочий день вам не вистачить, тому важливим справам потрібно присвятити лише першу його половину, друга ж ідеально підходить для того, щоб відновити сили – вже завтра вони вам знадобляться.

Риби

Обережного спілкування вимагатимуть сьогодні фінанси: небажано відгукуватися на прохання про допомогу, які можуть виходити від незнайомих вам людей: найімовірніше, йтиметься про шахраїв.

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