Гороскоп на 6 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли світові можна довіряти

День, коли можна позбавлятися скутості, розслаблюватися, заспокоюватися і довіряти своїй інтуїції та світові загалом.

Саме внутрішній голос дасть правильну пораду, підказавши, як діяти в тій чи іншій обстановці – на розум сьогодні годі сподіватися, він просто не встигне перелаштуватися та увійти в резонанс з енергіями дня. Проте відмовлятися від контролю емоцій і, як-то кажуть, плисти за течією зірки не рекомендують – можна зайти не туди, куди потрібно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 лютого для Овнів

Велика ймовірність захворіти, підхопивши небезпечну інфекцію, але, як відомо, береженого Бог береже, тож цілком достатньо уникати місць масового скупчення людей та остерігатися переохолодження.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 лютого для Тельців

Якщо у вашому оточенні є людина, стосунки з якою напружені вже доволі тривалий час, скористайтеся нинішнім днем для примирення: вона сприйме ваші вибачення доброзичливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 лютого для Близнят

Перепади настрою, які можуть позбавити вас спокою цього дня, жодним чином не пов'язані з обставинами, що склалися у вашому житті: вони – не більше ніж вплив місячних енергій, який вже завтра минеться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 лютого для Раків

Представникам знака, які пов'язали себе з творчими професіями, зірки наполегливо рекомендують розпочинати реалізацію нових проєктів – їх завершення принесе своїм творцям і гроші, і славу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 лютого для Левів

День – чи хоча б пів дня – бажано провести з близькими людьми, передусім родичами – як близькими, так і далекими: обмін позитивною енергією сприятливо позначиться на вашому настрої.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 лютого для Дів

Нудьга, яка може накрити вас від самого ранку, чудово лікується улюбленою справою, якій потрібно присвятити хоча б кілька годин на день: неймовірно, але факт: ви відчуєте себе відпочилими.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 лютого для Терезів

Не варто витрачати час на справи, які, вочевидь, не принесуть вам нічого – ні грошей, ні популярності, ні задоволення: придумайте пристойний привід, під яким можна від них відмовитися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 лютого для Скорпіонів

Кішки, що шкребуть на душі, – не привід відмовитися від свята, яке ви давно планували: звісно, через реалії, в яких ми живемо, воно, незважаючи на свою скромність, виявиться для вас дуже важливим.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 лютого для Стрільців

Навіть якщо ваше оточення буде – навмисне чи випадково – провокувати вас на негативні реакції, не давайте емоціям взяти над вами гору: розлютившись, ви можете сказати або зробити те, про що згодом пошкодуєте.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 лютого для Козорогів

Представники вашого знака, як люди стримані, рідко дозволяють собі розслаблятися, але сьогодні, вчинивши так, це може зіграти з вами злий жарт, про що ви згодом скажете: "Остапа понесло".

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 лютого для Водоліїв

У подіях нинішнього дня, як у краплі води, відобразяться ваші майбутні стосунки з близькою людиною: вдале побачення символізуватиме тривалий і щасливий союз, а сварка – швидке розставання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 лютого для Риб

Якщо вам потрібно підписати важливий договір або укласти довготривалу та перспективну угоду, кращого часу, ніж сьогодні, годі й шукати: будь-які фінансові операції, здійснені в цей час, виявляться вдалими.

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