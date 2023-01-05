Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли на поверхню виходять сили зла

День, коли на поверхню виходять сили зла, які намагаються схилити людину на свій бік, піддаючи її різноманітним спокусам.

З великою ймовірністю можна сказати, що саме в таку місячну добу Змій спокусив Єву райським яблуком, перед яким вона не змогла встояти. Протистояння темним силам – своєрідне випробування на міцність, яке має пройти кожна людина. Найкращий спосіб вийти з цього процесу переможцем – звернутися по допомогу до сил світла й добра, заручившись їхньою підтримкою за допомогою молитви.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 січня для Овнів

Почувши від когось із оточення негативне зауваження на свою адресу, спробуйте його проігнорувати: можливо, це завдання виявиться непростим, але ваша душевна рівновага того варта.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 січня для Тельців

Не відмовляйте в допомозі тому, хто сьогодні звернеться до вас із проханням: ви зробите по-справжньому добру справу, яка до того ж найближчим часом повернеться до вас у багаторазовому обсязі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 січня для Близнят

Найголовніше для представників вашого знака цього дня – духовна чистота: не допускайте злих думок і поганих побажань на адресу інших людей, інакше вам доведеться про це пошкодувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 січня для Раків

Ухвалюючи важливе рішення як у професійному, так і в особистому житті, орієнтуйтеся лише на власну думку – чужі поради приведуть вас до результату, який виявиться протилежним бажаному.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 січня для Левів

Використовуйте свій авторитет, щоб примирити близьких або друзів, які з незрозумілої вам причини вирішили ворогувати одне з одним: вам вдасться знайти потрібні слова і переконати їх відмовитися від взаємних претензій.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 січня для Дів

На роботі не варто братися до важливих справ — користі від такої роботи однаково не буде, тому бажано взяти відгул або хоча б зосередитися на виконанні монотонних завдань, що не потребують мобілізації всіх сил.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Не дозволяйте втягувати себе у конфлікти, які не мають стосунку до ваших безпосередніх інтересів: відстоюючи чужі позиції, ви не лише бездарно витратите час і сили, а й наживете непотрібних ворогів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 січня для Скорпіонів

Не варто брати на себе надмірне професійне навантаження: всіх справ однаково не переробити, а здоров'я у вас одне, тому необхідно про нього подбати: більше відпочивайте та гуляйте на свіжому повітрі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 січня для Стрільців

Оскільки утриматися від емоційних відповідей на уїдливі випади оточення вам – через вашу запальність – однаково не вдасться, максимально обмежте спілкування з тими, хто вам неприємний.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 січня для Козорогів

Як би не складалася ситуація, будь-що залишайтеся на боці добра: навіть якщо вам не вдасться здобути перемогу над злом, приємно буде розуміти, що ви зробили для цього все можливе.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 січня для Водоліїв

Уважно стежте за поведінкою людей, які вас оточують, і прислухайтеся до того, що вони кажуть: так ви зможете зрозуміти, якими намірами вони керуються і чого вам від них очікувати.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 січня для Риб

Зірки рекомендують вам сьогодні звернути увагу на самопочуття: є ймовірність загострення хронічного захворювання, яке бажано "захопити" на початковій стадії.

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