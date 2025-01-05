Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли навколишнім потрібно бажати лише хорошого

День, коли навколишнім потрібно бажати лише хорошого, оскільки будь-які слова, сказані в цей час, стануть реальністю.

Навіть найсором'язливіші та найнебалакучіші люди будуть надзвичайно балакучими й переконливими та зможуть схилити на свій бік навіть найупертіших співрозмовників. А ось чого категорично не можна робити, то це брехати – обман виявиться дуже швидко і негативно позначиться на репутації.

Овен

День підходить для займання благодійністю, причому для цього вам не доведеться далеко ходити – цілком можливо, що поруч перебувають літня сусідка або багатодітна сім'я, які потребують допомоги.

Телець

Можна – і треба! – пропонувати начальству свої професійні ідеї: сьогодні воно не лише прихильно вислухає вас, а й оцінить усе сказане вами належним чином, зокрема й фінансово.

Близнята

Не варто виношувати плани помсти щодо людини, яка повелася з вами не найкращим чином, уже хоча б тому, що ви теж наговорили їй чимало зухвалого, тож ви в квити.

Рак

Сьогодні вам особливо важливо вийти зі своєї "мушлі" в люди та активно спілкуватися з навколишніми – лише так ви зможете подолати свою боязкість і сором'язливість, а труднощів у комунікації не виникне.

Лев

Бажати комусь зла – категоричне табу завжди, а сьогодні – особливо: прокляття, навіть якщо, на ваш погляд, воно цілком заслужене, можливо, й досягне мети, але потім обов'язково повернеться назад.

Діва

Навіть найсміливіші цілі, поставлені сьогодні, буквально приречені на швидке досягнення, тож можна не виявляти скромність – просити про майбутні чудеса максимально.

Терези

Ставитися до людей так, як ви хочете, щоб вони ставилися до вас, бажано завжди, але сьогодні це правило працюватиме особливо активно, тому треба виявляти максимум доброзичливості.

Скорпіон

Перш ніж комусь щось пообіцяти, добре подумайте, чи зможете ви відповідати надії, яку необачно даєте іншій людині, за найменшогоу сумніву в цьому необхідно промовчати.

Стрілець

Хоча для вас це і складно, говорити цього дня можна якомога менше, а мовчати – якомога більше, інакше незабаром доведеться пошкодувати про сказані – через запальність або з необережності – слова.

Козоріг

Сьогодні дуже важливо справити гарне враження на нових знайомих – серед них може виявитися людина, від якої безпосередньо залежатиме ваше професійне – а, можливо, й особисте – майбутнє.

Водолій

Успішними обіцяють бути будь-які заходи, спрямовані на пошуки нової роботи: можна відправляти резюме та вирушати на співбесіди – ви легко зможете сподобатися потенційним роботодавцям.

Риби

Час рідкісної професійної продуктивності, протягом якого вам незрозумілим чином вдасться переробити таку кількість справ, на які зазвичай іде від кількох днів до тижня.

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